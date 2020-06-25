Энергетики «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» обеспечили технологическое присоединение жилого комплекса «Я живу на Подлесной», расположенного в микрорайоне «Металлург» в Октябрьском районе столицы Удмуртской Республики. В просторных квартирах в комфортабельном и высокотехнологичном здании будут жить более 400 жителей Ижевска.

Для подключения 18-этажного жилого комплекса «Я живу на Подлесной» энергетики спроектировали и проложили две кабельные линии 6 кВ общей протяженностью 430 метров, построили новую, трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами общей мощностью 1260 КВА. От новой ТП до вводных распределительных устройств двух многоквартирных домов (первая и вторая очереди жилого комплекса) проложено восемь кабельных линий 0,4 кВ (общей протяженностью 685 метров). Все работы были выполнены оперативно и с необходимым качеством.

Более подробно с правилами технологического присоединения к сетям Удмуртэнерго можно ознакомиться на корпоративном сайте http://www.mrsk-cp.ru. Получить консультацию также можно, позвонив в Контакт-центр «Россети Центр и Приволжье» по номеру 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного и быстрого подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре. С начала 2020 г. Удмуртэнерго исполнено 1163 договора на технологическое присоединение общей мощностью 39,5 МВт. К электросетям подключены производственные предприятия, объекты сельскохозяйственного назначения, социально-значимые учреждения, жилые дома.