В настоящее время в Нефтеюганске проводят тендер на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Многофункциональный спортивный комплекс", сообщает RosTender.info. Заявки от подрядчиков принимают до 2 июля, итоги планируют подвести в этот же день. Максимальная цена контракта составит 1 млрд 323 млн рублей. Средства направят из городского бюджета. Подрядчик должен будет провести подготовительные, строительные, пусконаладочные работы, а также благоустроить прилегающую территорию. Срок строительства спортивного комплекса - 24 месяца со дня заключения контракта.

Известно, что объект предназначается для занятий акробатикой, лёгкой атлетикой и игровыми видами спорта. Предполагается, что в здании будут проводить соревнования городского, окружного и всероссийского уровней. На территории комплекса оборудуют два зала акробатики, легкоатлетический зал, трибуны на 340 и 725 посадочных мест, судейские кабины, ложу для прессы, медпункт и буфет. Планируемое количество занимающихся – около 580 человек.

Напомним, что тендер на строительство спортивного комплекса уже был размешен ранее, однако аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. По мнению участников рынка, данная ситуация была связана с пандемией коронавируса, сообщает «Правда УрФО».



