В этом году специалисты филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Оренбургэнерго» установят более 3,7 тыс. птицезащитных устройств (ПЗУ) на воздушных линиях электропередачи напряжением 6-110 кВ. В Гайском и Медногорском городских округах энергетики уже установили 1569 защитных устройств на ЛЭП 35-110 кВ, которые проходят по территории природного заповедника «Айтуарская степь».

Еще 288 предстоит смонтировать в июле и августе. Конструкция устройства представляет собой пучок полимерных стержней с закругленными концами, который крепится на траверсу опоры и не позволяет птице усесться на нее. Траверса (горизонтальный элемент конструкции ЛЭП, предназначенный для крепления изоляторов и проводов) всегда заземлена. Усаживаясь на нее, птица может коснуться провода под напряжением и в результате однофазного короткого замыкания на землю – погибнуть. Чтобы избежать гибели пернатых на линиях 35-110 кВ, энергетики устанавливают отпугивающие устройства.

До конца года специалисты филиала «Оренбургэнерго» установят еще 1860 полимерных ПЗУ на воздушных линиях электропередачи напряжением 10 кВ в Асекеевском, Северном, Медногорском и Кувандыкском районах Оренбургской области. На воздушных линиях этого класса напряжения используются полимерные ПЗУ другого типа: они крепятся на изоляторе и закрывают часть провода возле траверсы. Устройство изолирует провод так, что при касании пернатые остаются живыми.

Монтаж этого вида птицезащитных устройств выполняется в рамках программы по защите птиц от массовой гибели на воздушных линиях 6-10 кВ с неизолированными проводами, смонтированными на штыревых изоляторах железобетонных опор на 2018-2030 годы на объектах электросетевого хозяйства компании.