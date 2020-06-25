В шести районах Удмуртии построят сотовые вышки

Телеком-объекты в рамках проекта «Сельсовет» построят в Граховском, Камбарском, Каракулинском, Киясовском, Увинском и Шарканском районах Удмуртии. Базовые станции появятся в девяти населенных пунктах, сообщает пресс-служба министерства информатизации и связи республики со ссылкой на руководителя ведомства Тимура Меджитова.

«Сегодня потребность в сотовой связи и мобильном интернете — это не прихоть, а необходимость для комфортной жизни. Благодаря проекту "Сельсовет" мы можем обеспечить строительство объектов связи в малочисленных деревнях и селах, которые не могут покрыть операторы связи самостоятельно и обеспечить наших граждан возможностью вызвать экстренные службы, общаться с близкими, пользоваться онлайн-сервисами»,— отметил господин Меджитов.

Контракт на строительство объектов заключили в июне 2020 года. Работы планируют завершить до 8 февраля 2021 года. Станции обеспечат доступом к мобильной связи и скоростному интернету более 5 тыс. жителей Удмуртии.