Три компании, которые больше, чем
25 июня 2020, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Капитальный ремонт помещений проведут во Владивостокской клинической больнице №1. Работы пройдут на первом и третьем этажах здания терапевтического отделения, сообщает RosTender.info.
Там заменят системы водоснабжения и электроснабжения, а также произведут облицовку стен, заменят оконные блоки, пол, установят противопожарные двери. Кроме того, в больнице установят новые умывальники и раковины. Всего на ремонт помещений из бюджета Приморского края выделят 38 млн рублей.
Владивостокская клиническая больница №1 объявила тендер по поиску подрядчика, который возьмется за выполнение всех строительных работ. Заявки принимают до 3 июля, электронный аукцион состоится в этот же день.
Здание больницы находится по адресу: улица Садовая, 22. Предполагается, что капитальный ремонт будет окончен до 1 ноября 2020 года.
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