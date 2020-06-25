Капитальный ремонт помещений проведут во Владивостокской клинической больнице №1. Работы пройдут на первом и третьем этажах здания терапевтического отделения, сообщает RosTender.info.

Там заменят системы водоснабжения и электроснабжения, а также произведут облицовку стен, заменят оконные блоки, пол, установят противопожарные двери. Кроме того, в больнице установят новые умывальники и раковины. Всего на ремонт помещений из бюджета Приморского края выделят 38 млн рублей.

Владивостокская клиническая больница №1 объявила тендер по поиску подрядчика, который возьмется за выполнение всех строительных работ. Заявки принимают до 3 июля, электронный аукцион состоится в этот же день.

Здание больницы находится по адресу: улица Садовая, 22. Предполагается, что капитальный ремонт будет окончен до 1 ноября 2020 года.

