Три компании, которые больше, чем
25 июня 2020, 14:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ТВЭЛ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ИИ
По инициативе АО «ТВЭЛ» и при участии ЗАО «Сбербанк-АСТ» состоялся онлайн-семинар, посвященный применению искусственного интеллекта и программных роботов в закупочной деятельности. Участники дискуссии обсудили опыт применения данных технологий в Топливном дивизионе Росатома, разобрали успешные кейсы, рассмотрели вопросы реализации проектов с позиции заказчика и исполнителя. Кроме того, в режиме онлайн была продемонстрирована реальная работа роботов.
Пилотный проект по цифровизации закупочной деятельности АО «ТВЭЛ» является одним из первых успешных примеров применения искусственного интеллекта и программных роботов в корпоративных процессах. В результате реализации проекта получены эффекты по снижению трудозатрат профильных экспертов на этапе проверки технических заданий (порядка 30%), а также по сокращению количества ошибок и доработок технических заданий (около 90%). Данный проект АО «ТВЭЛ» был признан лучшим ИТ-проектом 2019 года России по версии GlobalCIO Digital experts. В настоящее время ведется работа по тиражированию и развитию решения в Топливном дивизионе.
«Благодаря цифровым технологиям в скором будущем практически вся рутинная работа в области различных корпоративных процессов будет выполняться роботами и искусственным интеллектом. В результате наши функциональные эксперты смогут сфокусироваться на значимых, сложных и креативных задачах. Общая эффективность процессов при этом кратно повысится. Топливная компания уже использует эти технологии в процессах закупочной деятельности и казначейства. В планах - охватить максимальное количество офисных и производственных процессов, развивать технологию, переходить к концепции интеллектуальных программных роботов. Повышая эффективность своего бизнеса, мы также готовы помочь в этом нашим заказчикам и партнерам», - прокомментировал директор по цифровизации АО «ТВЭЛ» Евгений Гаранин.
«В ходе семинара мы рассказали о том, как внедряем роботов в закупочный процесс, коснулись темы применения искусственного интеллекта. Надеюсь, нам удалось заразить участников конференции своей верой в светлое будущее, когда все рутинные операции будут переданы машинам», - отметил директор Департамента по материально-техническому обеспечению АО «ТВЭЛ» Сергей Чекулаев.
Он поблагодарил «Сбербанк – АСТ» за организацию онлайн-мероприятия.
«Сбербанк-АСТ» – площадка для обсуждения инноваций в сфере закупок и инициатор многочисленных мероприятий – как очных, так и проводимых в онлайн формате. Опыт Росатома в целом и Топливной компании «ТВЭЛ» в частности интересен нам и нашим клиентам. Мы видим свою миссию в формировании и развитии сообщества профессионалов, в рамках которого идет обмен мнениями и лучшими практиками, вырабатываются предложения по совершенствованию регулирования закупок», - отметила заместитель генерального директора ЗАО «Сбербанк-АСТ» Юлия Обаляева.
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