По инициативе АО «ТВЭЛ» и при участии ЗАО «Сбербанк-АСТ» состоялся онлайн-семинар, посвященный применению искусственного интеллекта и программных роботов в закупочной деятельности. Участники дискуссии обсудили опыт применения данных технологий в Топливном дивизионе Росатома, разобрали успешные кейсы, рассмотрели вопросы реализации проектов с позиции заказчика и исполнителя. Кроме того, в режиме онлайн была продемонстрирована реальная работа роботов.

Пилотный проект по цифровизации закупочной деятельности АО «ТВЭЛ» является одним из первых успешных примеров применения искусственного интеллекта и программных роботов в корпоративных процессах. В результате реализации проекта получены эффекты по снижению трудозатрат профильных экспертов на этапе проверки технических заданий (порядка 30%), а также по сокращению количества ошибок и доработок технических заданий (около 90%). Данный проект АО «ТВЭЛ» был признан лучшим ИТ-проектом 2019 года России по версии GlobalCIO Digital experts. В настоящее время ведется работа по тиражированию и развитию решения в Топливном дивизионе.

«Благодаря цифровым технологиям в скором будущем практически вся рутинная работа в области различных корпоративных процессов будет выполняться роботами и искусственным интеллектом. В результате наши функциональные эксперты смогут сфокусироваться на значимых, сложных и креативных задачах. Общая эффективность процессов при этом кратно повысится. Топливная компания уже использует эти технологии в процессах закупочной деятельности и казначейства. В планах - охватить максимальное количество офисных и производственных процессов, развивать технологию, переходить к концепции интеллектуальных программных роботов. Повышая эффективность своего бизнеса, мы также готовы помочь в этом нашим заказчикам и партнерам», - прокомментировал директор по цифровизации АО «ТВЭЛ» Евгений Гаранин.

«В ходе семинара мы рассказали о том, как внедряем роботов в закупочный процесс, коснулись темы применения искусственного интеллекта. Надеюсь, нам удалось заразить участников конференции своей верой в светлое будущее, когда все рутинные операции будут переданы машинам», - отметил директор Департамента по материально-техническому обеспечению АО «ТВЭЛ» Сергей Чекулаев.

Он поблагодарил «Сбербанк – АСТ» за организацию онлайн-мероприятия.