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Американский штат Алабама одобрил меры по развитию тепловой генерации для обеспечения надежности энергосистемы

Американский штат Алабама одобрил меры по развитию тепловой генерации для обеспечения надежности энергосистемы

26 июня 2020, 11:30
Рубрика: За рубежом
Метки: США
Отрасль: Электроэнергетика 

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Отраслевой регулятор американского штата Алабама (Alabama Public Service Commission, PSC) принял решение разрешить холдингу Southern Company строить, приобретать либо заключать контракты на поставку суммарно около 2 ГВт мощности за счет газовой генерации для обеспечения надежной работы энергосистемы.

Alabama Power – дочерняя компания холдинга – представила на рассмотрение PSC предложения по развитию в штате преимущественно газовой, а также солнечной генерации и энергоэффективных технологий при общем объеме планируемых инвестиций около $ 1,1 млрд. По итогам рассмотрения этих предложений регулятор не согласовал строительство пяти энергокомплексов (solarplus-storage) в составе накопителей энергии на базе аккумуляторных батарей и СЭС суммарной мощностью ≈400 МВт, но одобрил программы по повышению энергоэффективности и снижению потребления (Demand Response) на ≈200 МВт.

В соответствии с предлагаемым увеличением газового «портфолио» Alabama Power планирует купить ТЭС Central Alabama установленной мощностью 915 МВт, построить энергоблок мощностью 726 МВт, работающий на природном газе на ТЭС Barry (ввод в эксплуатацию энергоблока намечен на конец 2023 г.) и заключить контракты о поставках мощности с 238 МВт ТЭС Hog Bayou.

Официальный сайт Utility Dive

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