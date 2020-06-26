В рамках выполнения инвестиционной программы энергетики «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» продолжают реконструкцию распределительных сетей напряжением 6-10-0,4 кВ.

Так, в населенных пунктах Гороховецкого, Собинского, Меленковского районов и округа Муром энергетики реконструировали более 45 км распределительных сетей 0,4 кВ. Реконструированная линия выполнена самонесущими изолированными проводами. В эксплуатации он более надёжен, долговечен и безопасен. Благодаря проведённой реконструкции были повышены надёжность и качество электроснабжения более 6 тысяч жителей в деревнях д. Веретеньково, д. Новишки, пос. Пролетарский, д. Рождествено, д. Реброво, д. Купля, д. Истомино, д. Зыково, д. Быкасово, д. Денятино, д. Воютино, д. Верхозерье, д. Орлово и д. Злобино.

Кроме того, завершена реконструкция ВЛ 6-10 кВ протяженностью около 24 км в Гусь-Хрустальном, Суздальском, Судогодском, Петушинском, Собинском и Кольчугинском районах.

Всего до конца года в различных районах Владимирской области энергетики Владимирэнерго планируют реконструировать свыше 250 км воздушных линий 6-10-0,4 кВ.

Все мероприятия, включенные в инвестиционную программу «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» 2020 года, нацелены на уменьшение аварийности на энергообъектах, снижение уровня износа основных фондов электросетевой компании, а также подключение новых потребителей.