Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на третий этап строительства ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Строящаяся теплоэлектростанция «Ударная» расположена возле села Ударное в Крымском районе Краснодарского края. Соглашение о реализации проекта было подписано в феврале 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи между правительством региона и компанией «Технопромэкспорт», входящей в структуру госкорпорации «Ростех». Станция проектной мощностью до 500 МВт позволит обеспечить электроэнергией жилищно-коммунальный сектор и промышленные предприятия в предгорных районах Кубани. Основной вид топлива для энергоблоков – природный газ. Период строительства разбит на три этапа. Первый предполагает ввод в эксплуатацию двух газотурбинных установок по 25 МВт, второй – ввод основного оборудования первого энергоблока мощностью 225 МВт. На третьем этапе введут основное оборудование второго энергоблока мощностью 225 МВт.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрен третий этап строительства ТЭС «Ударная». В ходе работ на площадке станции разместят воздушно-конденсационную установку, аппарат охлаждения вспомогательного оборудования, блок отключающей арматуры и резервуар аварийного слива турбинного масла.

На третьем этапе строительства также проложат внутриплощадочные дороги, необходимые для подъезда к зданиям и сооружениям, вводимым в эксплуатацию на данном этапе. Главный въезд на промышленную проходит от автодороги село Киевское – хутор Ленинский. Грузовой въезд предназначен для обеспечения доставки технологических грузов и пополнения запасов жидкого топлива.

Проектировщик – АО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ».

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый и второй этапы строительства ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС