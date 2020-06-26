Глава «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в рамках встречи с Губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским обсудил развитие электросетевого комплекса региона, подготовку к отопительному сезону, а также функционирование филиала «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» в условиях осложненной эпидемиологической обстановки.

- Подготовка энергооборудования филиала «Ивэнерго» к зимнему максимуму нагрузок идет в точном соответствии с утвержденным графиком, все мероприятия выполняются на 100%. Эта задача поставлена генеральным директором группы компаний «Россети» Павлом Ливинским. Особое внимание уделяется безопасности проведения работ в условиях пандемии. На производстве соблюдаются все санитарные правила и регламенты безопасности, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, - подчеркнул Игорь Маковский.

С начала года сотрудники предприятия отремонтировали более 650 километров воздушных линий электропередачи, заменили 252 опоры ЛЭП. Произведен средний и текущий ремонт 71 трансформатора 110 кВ и 36 трансформаторов 35 кВ. На подстанциях 35-110 кВ заменено 144 опорно-стрежневых изолятора, отремонтировано 129 выключателей и 89 разъединителей, выполнена расчистка более 266 га трасс воздушных линий электропередачи.

Игорь Маковский подчеркнул, что безопасность работы сотрудников – первостепенная задача «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» наравне с надежным электроснабжением потребителей. Он также заверил главу региона, что энергетики обеспечивают бесперебойную работу сетевых объектов Ивэнерго, участвующих в электроснабжении участков для проведения Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Стороны также обсудили вопросы модернизации и обслуживания наружного освещения в регионе. В ноябре-декабре 2019 года «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» завершило работу по замене светильников в городе Кинешма в рамках энергосервисного контракта. Это позволило заметно улучшить освещенность улиц, а также обеспечить экономию энергоресурсов. В 2020 году филиалом взяты обязательства по техническому обслуживанию сетей наружного освещения в городе Фурманов и поселке Ильинское-Хованское.

Станислав Воскресенский поблагодарил генерального директора компании за системную работу по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей региона, отметив готовность и далее развивать и укреплять взаимодействие с «Россети Центр» - управляющей организацией «Россети Центр и Приволжье».