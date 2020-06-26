 
Модернизация

Магаданэнерго ведет работы по организации процесса технологического присоединения поселка Талая к областной энергосистеме

Магаданэнерго ведет работы по организации процесса технологического присоединения поселка Талая к областной энергосистеме

26 июня 2020, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО, МАГАДАНЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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ПАО «Магаданэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершило разработку проектно-сметной документации для строительства сетевой инфраструктуры по технологическому присоединению поселка Талая к энергосистеме Магаданской области. Документация направлена на Государственную экспертизу.

В настоящее время электроснабжение населенного пункта децентрализовано и осуществляется от дизельной электростанции.

«Подключение поселка к сетевой инфраструктуре Магаданэнерго повысит надёжность электроснабжения потребителей, а также сократит затраты на энергоснабжение населенного пункта, - рассказал генеральный директор Магаданэнерго Владимир Милотворский. - Более того, это будет способствовать развитию полноценной санаторно-курортной зоны, а также позволит подключить к централизованному энергоснабжению всех потенциальных потребителей в данном районе».

Проектом предусматривается строительство ЛЭП 220 кВ, протяженностью 30 км, и подстанции 220/35/6 кВ «Талая». Новая двухцепная линия электропередачи в перспективе соединит подстанцию «Талая» с действующей ЛЭП 220 кВ «Оротукан – Палатка».

На строительство инфраструктуры, необходимой для присоединения автономных энергопринимающих устройств поселка Талая, потребуется порядка 1,6 млрд руб. Реализовать проект технологического присоединения поселка Талая планируется в 2022 году.

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