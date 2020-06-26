На модернизацию СК "Крымский" направят почти 2 млрд рублей

ФГУП "Дирекция программы по развитию физической культуры и спорта" объявило конкурс на выполнение строительно-монтажных работ в спорткомплексе «Крымский», расположенном в Алуште, сообщает RosTender.info.

Заявки от подрядных организаций принимают до 3 июля, победителя определят в этот же день. С подрядчиком заключат контракт на 1 млрд 828 млн рублей. Средства выделят из федерального бюджета.

В здании тренировочного центра проведут строительно-монтажные, пусконаладочные и благоустроительные работы. Согласно документации, там построят пищеблок, универсальный открытый бассейн, гостиницу с медико-восстановительным центром, оборудуют закрытый паркинг. Вместе с тем, будет озеленена прилегающая территория, построены тротуары и малые архитектурные формы.

Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» находится по адресу: Алушта, улица Перекопская, дом 9. Работы по модернизации здания планируют завершить в декабре 2020 года.

