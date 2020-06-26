Компания "Мостострой-11", выбранная в качестве подрядчика для строительства самого северного автомобильного моста через Енисей, возведет объект за 6 млрд рублей, следует из материалов аукциона в Единой информационной системе закупок.

Мост в районе поселка Высокогорский - самый северный мост через Енисей - позволит начать новый этап освоения ресурсов Ангаро-Енисейского экономического района в крае. В частности, ожидается рост добычи золота, заготовки древесины, разработка месторождения магнезита. Проект включен в комплексный инвестиционный проект "Енисейской Сибири" и в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

"Акционерное общество "Мостострой-11" (победитель). Предложение участника - 6 млрд 009 млн 946 тыс. 764,06 рублей", - говорится в материалах. Также в аукционе приняла участие строительная компания "Сибиряк", предложившая построить мост за 7,161 млрд рублей при стартовой цене 7,197 млрд рублей.

Согласно документации аукциона, двухполосный мост длиной 1,2 км (общая протяженность вместе с подходами - 2 км) должен быть построен до 30 ноября 2023 года.

Проект самого северного моста через Енисей в поселке Высокогорский в Красноярском крае разработан еще в начале 2010-х годов. Общий объем инвестиций в строительство моста и подходов ранее оценивался в 8,3 млрд рублей, которые паритетно должны профинансировать федеральный и региональный бюджеты. Власти региона давно просили ускорить строительство, а в феврале 2020 года выделили 100 млн рублей на подготовительные работы, чтобы начать строительство моста уже в этом году. Ранее правительство РФ одобрило транш в размере 667,8 млн рублей для начала строительства моста.

Фото: Андрей Самсонов / ТАСС