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Открыта регистрация на Сессии СИГРЭ 2020-2021

Открыта регистрация на Сессии СИГРЭ 2020-2021

26 июня 2020, 16:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, СЕССИЯ 48, ОНЛАЙН, ВЕБИНАРЫ

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Напоминаем, что в связи со осложненной эпидемиологической обстановкой, Сессия СИГРЭ 2020 пройдет с 24 августа по 3 сентября 2020 года в электронном формате в виде вебинаров, а юбилейная 48-я Сессия запланирована на 20-25 августа 2021 года в традиционном формате. Более подробная информация доступна по ссылке.

Регистрация участников Сессий 2020-2021 предполагает 2 типа участия:

  1. регистрация на участие в Сессии 2021 дает делегатам бесплатный доступ к Сессии 2020 (в этом случае регистрация осуществляется через РНК СИГРЭ по ссылке);
  2. регистрация только на участие в электронной сессии 2020 (в этом случае регистрация осуществляется только через сайт Центрального офиса по ссылке).

Программа электронной сессии 2020 доступна по ссылке.

Стоимость участия в электронной сессии 2020: €100 для членов СИГРЭ, €200 для участников, не являющихся членами Ассоциации.

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