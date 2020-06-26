Открыта регистрация на Сессии СИГРЭ 2020-2021

Путешествие в прошлое:
Напоминаем, что в связи со осложненной эпидемиологической обстановкой, Сессия СИГРЭ 2020 пройдет с 24 августа по 3 сентября 2020 года в электронном формате в виде вебинаров, а юбилейная 48-я Сессия запланирована на 20-25 августа 2021 года в традиционном формате. Более подробная информация доступна по ссылке.
Регистрация участников Сессий 2020-2021 предполагает 2 типа участия:
Программа электронной сессии 2020 доступна по ссылке.
Стоимость участия в электронной сессии 2020: €100 для членов СИГРЭ, €200 для участников, не являющихся членами Ассоциации.
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