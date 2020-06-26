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Путепровод через пути Савеловского направления МЖД в Москве построят за 7 млрд рублей

Путепровод через пути Савеловского направления МЖД в Москве построят за 7 млрд рублей

26 июня 2020, 11:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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В Москве вскоре приступят к строительству путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги. Он должен соединить улицу 800-летия Москвы с улицей Инженерной и обеспечить транспортные связи между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе, сообщает RosTender.info.

ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» проводит тендер по выбору подрядчика для осуществления строительства. Заявки от участников принимают до 20 июля, результаты конкурсной процедуры станут известны 29 июля. Максимальная сумма контракта, который заключат с победителем, составит 6 млрд 956 млн рублей. Подрядчик должен завершить работу через 730 дней со дня заключения договора.
Протяженность путепровода составит около 650 метров. Строительство затронет районы Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Западное Дегунино, Северный административный округ города Москвы, Алтуфьевский район, Северо-Восточный административный округ города Москвы.

Напомним, в Москве за последние годы возвели и реконструировали 12 путепроводов через железную дорогу.

 

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