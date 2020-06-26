Heila Technologies* и SimpliPhi Power**, при поддержке Юго-Западной электроэнергетической компании (Southwestern Electric Power Co., SWEPCO)***, заключили партнерское соглашение для реализации пилотного проекта по созданию виртуальной комбинированной электростанции в г. Шривпорт, штат Луизиана (США). Цель проекта – объединить местные распределенные энергетические ресурсы и предоставить возможность SWEPCO управлять этими активами как агрегированным парком энергообъектов. В рамках проекта будут объединены системы солнечных фотоэлектрических панелей, установленные в частных домах и на предприятиях региона, а также предварительно установленные у участников проекта системы хранения электроэнергии от SimpliPhi Power.

Виртуальная электростанция состоит из батарей SimpliPhi Power PHI энергоемкостью 3,8 кВт*ч, инвертора(-ов) и контроллера EDGE Heila, действующего в качестве системы управления батареями (BMS) и выдачи электроэнергии (EMS). Все распределенные ресурсы, управляемые системой Heila EDGE, объединены в распределенную интеллектуальную сеть, которая может использоваться любым центральным контроллером, ADMS или SCADA для управления парком энергообъектов, использующим общий протокол обмена данными, как единым объектом. Платформа Heila воспринимает изменения во всех подключенных компонентах, обеспечивает целостное и автоматическое реагирование системы на изменяющиеся условия электрической сети, позволяет микросетям изменяться по мере добавления или удаления активов.

Аккумуляторы PHI осуществляют измерение и передачу данных о напряжении, силе тока и температуре, а также выполняют необходимые расчеты для определения в режиме реального времени уровня заряда аккумулятора (SoC), степени его работоспособности (SoH), проводят самотестирование на предмет обнаружения неисправностей. В свою очередь Heila EDGE запрограммирована на работу аккумуляторных блоков PHI либо в режиме подключения к электрической сети, либо в автономном режиме, а также на управление переходами между режимами, что позволяет полностью контролировать активную и реактивную мощности, выдаваемые в сеть и потребляемые из сети, снижение нагрузки и другие параметры. Оператор коммунальных услуг или системный оператор может устанавливать целевые показатели производительности на агрегированном уровне и собирать данные как в режиме реального времени, так и на протяжении определенного периода от всех участников виртуальной электростанции с целью оптимизации ее работы.

Авторы проекта предполагают, что в рамках единой платформы управления распределенными ресурсами от компании Heila Technologies SWEPCO сможет использовать потенциал виртуальной комбинированной электростанции для корректировки выдачи мощности, сглаживания пиков нагрузки и управления общим энергопотреблением при одновременном повышении надежности энергоснабжения клиентов. Повышение надежности энергоснабжения для потребителей коммунальных услуг, использующих ресурсы виртуальной электростанции, будет иметь ключевое значение, поскольку на юго-востоке США наблюдается устойчивая тенденция к увеличению экстремальных погодных явлений в связи с изменением климата.

Информационный портал CleanTechnica

* Американский поставщик информационно-технологических решений для интеграции и оптимизации распределенных энергоресурсов.

** Ведущий американский производитель безопасных, нетоксичных, не содержащих кобальт систем хранения электроэнергии.

*** Дочерняя компания American Electric Power, энергоснабжающая организация в штате Луизиана, США.