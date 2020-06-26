Собянин: Павелецкую площадь реконструируют до конца 2021 года

Проект реконструкции площади около Павелецкого вокзала в центре столицы будет реализован до конца следующего года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это один из самых больших долгостроев Москвы. Но появился инвестор. Проект утвержден, строители приступили к работе», – сказал Сергей Собянин в интервью «России 24».

Под площадью будет торговый центр, где для удобства пассажиров создадут транспортно-пересадочный узел (ТПУ).

Он также отметил, что вблизи Павелецкой площади изменится транспортная схема.

«Там будет около пяти трамвайных линий. Создадут новый 38-й маршрут. Восстановят трамвайную линию до Перово. Подъезд общественного транспорта сделают максимально удобным для пассажиров», – заключил мэр Москвы.

Напомним, работы на Павелецкой площади начинались в 2007 году, но спустя четыре года были приостановлены на стадии «стены в грунте». Затем объект незавершенного строительства реализован на торгах в рамках процедуры банкротства прежнего собственника.

В 2018-2019 годах новому владельцу переоформлены земельно-правовые отношения и градостроительная документация.