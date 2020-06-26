Собянин: Павелецкую площадь реконструируют до конца 2021 года

Триумфальный выпуск
26 июня 2020, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Проект реконструкции площади около Павелецкого вокзала в центре столицы будет реализован до конца следующего года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Это один из самых больших долгостроев Москвы. Но появился инвестор. Проект утвержден, строители приступили к работе», – сказал Сергей Собянин в интервью «России 24».
Под площадью будет торговый центр, где для удобства пассажиров создадут транспортно-пересадочный узел (ТПУ).
Он также отметил, что вблизи Павелецкой площади изменится транспортная схема.
«Там будет около пяти трамвайных линий. Создадут новый 38-й маршрут. Восстановят трамвайную линию до Перово. Подъезд общественного транспорта сделают максимально удобным для пассажиров», – заключил мэр Москвы.
Напомним, работы на Павелецкой площади начинались в 2007 году, но спустя четыре года были приостановлены на стадии «стены в грунте». Затем объект незавершенного строительства реализован на торгах в рамках процедуры банкротства прежнего собственника.
В 2018-2019 годах новому владельцу переоформлены земельно-правовые отношения и градостроительная документация.
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