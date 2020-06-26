 
Инвестиции (проекты)

Собянин: Павелецкую площадь реконструируют до конца 2021 года

Собянин: Павелецкую площадь реконструируют до конца 2021 года

26 июня 2020, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
196

инфраструктура

инфраструктура

Проект реконструкции площади около Павелецкого вокзала в центре столицы будет реализован до конца следующего года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это один из самых больших долгостроев Москвы. Но появился инвестор. Проект утвержден, строители приступили к работе», – сказал Сергей Собянин в интервью «России 24».

Под площадью будет торговый центр, где для удобства пассажиров создадут транспортно-пересадочный узел (ТПУ).

Он также отметил, что вблизи Павелецкой площади изменится транспортная схема.

«Там будет около пяти трамвайных линий. Создадут новый 38-й маршрут. Восстановят трамвайную линию до Перово. Подъезд общественного транспорта сделают максимально удобным для пассажиров», – заключил мэр Москвы.

Напомним, работы на Павелецкой площади начинались в 2007 году, но спустя четыре года были приостановлены на стадии «стены в грунте». Затем объект незавершенного строительства реализован на торгах в рамках процедуры банкротства прежнего собственника.

В 2018-2019 годах новому владельцу переоформлены земельно-правовые отношения и градостроительная документация.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: stroi.mos.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Устройство внутриплощадочных электросетей на ТОР
Главгосэкспертиза одобрила третий этап строительства ТЭС
На строительство самого северного моста через Енисей потратят 6 млрд рублей
В России будут построены четыре новых энергоблока АЭС
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно