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Вниманию авторов докладов Сессии СИГРЭ 2020

Вниманию авторов докладов Сессии СИГРЭ 2020

26 июня 2020, 14:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, СЕССИЯ 48, ОНЛАЙН, ВЕБИНАРЫ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Как сообщалось ранее, в связи со осложненной эпидемиологической обстановкой, Сессия СИГРЭ в 2020 году пройдет в электронном формате в виде вебинаров, а юбилейная 48-я Сессия запланирована на 20-25 августа 2021 года в традиционном формате. Более подробная информация доступна по ссылке.

Все доклады, изначально подготовленные и согласованные для Сессии 2020, будут представлены в рамках электронной сессии 2020 года, а также будут включены в обзор докладов (Special Reports) по итогам Сессии 2021. Все доклады будут опубликованы после проведения электронной сессии. Постер-сессии и публикация обзора докладов Сессии запланированы на 2021 год.

Центральный офис СИГРЭ направил всем авторам докладов, отобранных на Сессию 2020, информацию относительно участия в вебинарах и подготовки презентаций.

Просим обратить внимание, что авторам необходимо подготовить видеопрезентацию своего доклада (около 10 минут, 8-10 слайдов) и загрузить ее на сайт с использованием специальной платформы.

Шаблон презентации доступен по ссылке.

Центральный офис рекомендует использовать PowerPoint-презентации с записью голоса. Подробнее: ссылка.

Срок загрузки презентаций: до 15 июля.

Презентации будут рассмотрены представителями Исследовательских комитетов, которые свяжутся с авторами при необходимости внесения корректировок или модификаций.

Итоговые версии презентаций будут транслироваться в рамках вебинаров в течение 2-х недель по четырем параллельным каналам с использованием платформы CIGRE Academy с 24 августа по 3 сентября 2020 года, поэтому необходимо участие самих авторов в этих вебинарах.

Загрузка презентаций: ссылка. Логины и пароли были направлены всем авторам Центральным офисом.

Также просим обратить внимание, что все авторы должны зарегистрироваться на электронную сессию. Программа сессии и страница регистрации доступны по ссылке.

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