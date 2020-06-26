Вниманию авторов докладов Сессии СИГРЭ 2020

Как сообщалось ранее, в связи со осложненной эпидемиологической обстановкой, Сессия СИГРЭ в 2020 году пройдет в электронном формате в виде вебинаров, а юбилейная 48-я Сессия запланирована на 20-25 августа 2021 года в традиционном формате. Более подробная информация доступна по ссылке.

Все доклады, изначально подготовленные и согласованные для Сессии 2020, будут представлены в рамках электронной сессии 2020 года, а также будут включены в обзор докладов (Special Reports) по итогам Сессии 2021. Все доклады будут опубликованы после проведения электронной сессии. Постер-сессии и публикация обзора докладов Сессии запланированы на 2021 год.



Центральный офис СИГРЭ направил всем авторам докладов, отобранных на Сессию 2020, информацию относительно участия в вебинарах и подготовки презентаций.



Просим обратить внимание, что авторам необходимо подготовить видеопрезентацию своего доклада (около 10 минут, 8-10 слайдов) и загрузить ее на сайт с использованием специальной платформы.



Шаблон презентации доступен по ссылке.



Центральный офис рекомендует использовать PowerPoint-презентации с записью голоса. Подробнее: ссылка.



Срок загрузки презентаций: до 15 июля.



Презентации будут рассмотрены представителями Исследовательских комитетов, которые свяжутся с авторами при необходимости внесения корректировок или модификаций.



Итоговые версии презентаций будут транслироваться в рамках вебинаров в течение 2-х недель по четырем параллельным каналам с использованием платформы CIGRE Academy с 24 августа по 3 сентября 2020 года, поэтому необходимо участие самих авторов в этих вебинарах.



Загрузка презентаций: ссылка. Логины и пароли были направлены всем авторам Центральным офисом.



Также просим обратить внимание, что все авторы должны зарегистрироваться на электронную сессию. Программа сессии и страница регистрации доступны по ссылке.