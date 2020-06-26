В планах Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) – содействовать реализации в Забайкальском крае 20 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 208,8 млрд рублей. О привлечении инвестиций доложил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов на совещании по вопросу социально-экономического развития Забайкальского края, прошедшего под руководством вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

При участии АНО АПИ статус резидента ТОР «Забайкалье» получили два инвестора, реализующих проекты с общим объемом инвестиций 2 млрд рублей. ООО «Урейский угольный разрез» осваивает Урейское каменноугольное месторождение на территории Дульдургинского района. Компания «Дагаз» создаст современное предприятие по оказанию услуг перевозки инертных грузов. Инвестор намерен сформировать в поселке Могойтуй Могойтуйского района технопарк и укомплектовать его современными грузовыми машинами ведущих мировых производителей.

При содействии АНО АПИ поданы заявки на получение статуса резидента ТОР «Забайкалье» еще от 5 инвесторов, планирующих реализовать проекты с общим объемом инвестиций 13,9 млрд рублей. Это проекты по освоению месторождений, запуску промышленных производств, строительству складских комплексов, созданию медицинских центров, предприятия глубокой переработки древесины, в сфере сельского хозяйства и другие. На стадии подготовки находятся заявки от ее 11 инвесторов, которые планируют реализовать проекты с общим объемом инвестиций 122,9 млрд рублей.

Еще два проекта, поддерживаемых АНО АПИ, с общим объемом инвестиций 70 млрд рублей будут реализованы вне ТОР. ЗАО «Подолье XXI век» планирует сформировать туристический кластер «Восточные ворота». Проект был представлен и одобрен региональным правительством. ООО «КГК ДВ» (дочерняя структура индийской компании KGK Group) намерена реализовать проект по выращиванию масличных и зерновых структур и строительству маслоперерабатывающего завода.