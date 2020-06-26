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Капитальный ремонт автомобильной дороги Чалда - Карадах на участке км 8,5 – км 9,9 планируют завершить в октябре

Капитальный ремонт автомобильной дороги Чалда - Карадах на участке км 8,5 – км 9,9 планируют завершить в октябре

26 июня 2020, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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Капитальный ремонт автомобильной дороги Чалда - Карадах на участке км 8,5 – км 9,9 ведется в рамках государственной программы РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан».

Автомобильная дорога Чалда – Карадах проходит по левому берегу водохранилища Гоцатлинской ГЭС и имеет важное значение для транспортной связи в горные районы Дагестана. Участок дороги протяженностью 1,4 км подвергся разрушениям в 2017-2018 годах, поэтому специалистами было принято решение о его капитальном ремонте.

В качестве основных мероприятий, разработанных проектом стали: переустройство ЛЭП, механизированные работы в обыкновенных и скальных грунтах, укрепление откоса дороги и обочин, укладка асфальтобетонной смеси в 2 слоя, устройство двух железобетонных водопропускных труб, установка барьерного ограждения и нанесение горизонтальной разметки.

На сегодняшний день на участке произведены работы по бурению скважин, переносу блоков ограждения, ведется демонтаж ЛЭП и работы по уширению земляного полотна на нескальных участках. Капитальный ремонт на объекте планируют завершить в октябре 2020 года.

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