Капитальный ремонт подстанции 35 кВ «Марьино» ведут специалисты Армавирского филиала компании «Россети Кубань» в Успенском районе Краснодарского края. Высоковольтная подстанция обеспечивает электроэнергией более шести тысяч жителей района, а также школы, детские сады, котельные и ряд объектов коммунальной инфраструктуры района.

Энергетики отремонтируют два силовых трансформатора общей мощностью 8 МВА. Взамен устаревших разрядников на объекте установят современные ограничители перенапряжений, которые обеспечат защиту оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений.

Техническое обслуживание повысит надежность электроснабжения жителей, проживающих в селах Марьино, Вольное, поселках Дивный и Заречный Успенского района Кубани, а также ряда социальных объектов района, среди которых образовательные, дошкольные учреждения и объекты жизнеобеспечения.

– Проведение капитального обслуживания питающих центров, вошедших в план ремонтной программы филиала на 2020 год, позволит обеспечить бесперебойный режим работы энергооборудования. Специалисты выполняют все действия своевременно и качественно, с соблюдением технических норм и правил, а также санитарно-эпидемиологических требований, – подчеркивает главный инженер Армавирских электросетей Андрей Бабцов.

В текущем году энергетики Армавирского филиала компании «Россети Кубань» отремонтируют десять ключевых подстанций 35-110 кВ в восточных районах края. Объем финансовых вложений в ремонт объектов составит более 19 млн рублей.

Армавирские электрические сети обслуживают территорию общей площадью порядка десяти тыс. кв. км с численностью населения свыше 600 тысяч человек. В зону ответственности филиала входят пригород Армавира и пять административных районов: Новокубанский, Успенский, Отрадненский, Гулькевичский и Кавказский.