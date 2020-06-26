Корпорация развития Дальнего Востока выполняет монтаж распределительных трансформаторных подстанций (РТП) на территории опережающего развития «Надеждинская» в Приморском крае в целях обеспечения резидентов электроснабжением по постоянной схеме. Работы по созданию внутриплощадочных электросетей будут выполнены в июле 2020 года.

На сегодняшний день подрядная организация «ДВ Энергосервис», контракт с которой заключен по результатам конкурентных торгов, смонтировала три РТП из пяти. Также специалисты выполнили устройство фундаментов и технических полуэтажей четырех РТП, провели к ним силовой кабель и ведут укладку кабеля к участкам резидентов. Строительно-монтажные работы идут по графику.

«Готовые внутриплощадочные электросети позволят выполнить технологическое присоединение участков резидентов к подстанции «Промпарк», построенной ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках создания инфраструктуры ТОР «Надеждинская». До завершения работ все потребности предпринимателей в электрической энергии удовлетворены за счет подключений по временным схемам от существующих электросетей», - рассказал директор управляющей компании ТОР «Приморье» (дочернее общество АО «Корпорация развития Дальнего Востока») Василий Большаков.

Он отметил, что в настоящее время также ведется проектирование внутриплощадочных автомобильных дорог, сетей ливневой канализации и канализации для сетей электроснабжения ТОР «Надеждинская». Создаваемые коммуникации формируют комфортные условия доя реализации проектов резидентов и позволяют в плановые сроки открывать новые предприятия.

ТОР «Надеждинская» – это многопрофильная производственно-логистическая площадка, созданная Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года, она стала первой в Приморье территорией опережающего развития. Здесь ведут деятельность 65 резидентов с проектами общей стоимостью 54 млрд рублей и планами создать свыше 5,6 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день инвесторы территории опережающего развития реализовали 4 проекта и вложили в экономику региона 13 млрд рублей, создали 966 рабочих мест.