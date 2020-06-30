Аэродромная база "Ульяновск-Восточный" будет реконструирована

Главгосэкспертиза России рассмотрела представленную повторно проектно-сметную документацию на реконструкцию аэродромной базы «Ульяновск-Восточный». По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Аэродром «Ульяновск-Восточный» был построен в Чердаклинском районе Ульяновской области в 1983 году в качестве испытательной базы Ульяновского авиационного завода. Уникальная особенность «Ульяновск-Восточного» - здесь находится одна из самых длинных в мире взлетно-посадочных полос протяженностью 5 км и шириной 105 метров. С 2001 года аэропорт стал принимать международные рейсы. Затем на территории, прилегающей к аэропорту, была создана портовая особая экономическая зона, предназначенная для технического обслуживания, ремонта и модернизации воздушных судов, а также для производства авиатехники и авиакомплектующих.

Проектно-сметная документация была рассмотрена Главгосэкспертизой России повторно, поскольку после проведения первичной экспертизы по заданию застройщика в проектную документацию были внесены изменения, также были актуализированы результаты инженерных изысканий. Проект предусматривает реконструкцию аэродромной базы «Ульяновск-Восточный». В частности, здесь построят девятиэтажное здание командно-диспетчерского пункта общей площадью 3431,46 кв.м, сблокированного с двухэтажным строением службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов общей площадью 2597,43 кв.м, а также подземные очистные сооружения. Кроме того, будет выполнена реконструкция и техническое перевооружение объектов и сооружений радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов.

В ходе реализации проекта здесь установят две модульных газовых котельных, частично реконструируют систему электроснабжения, включая замену трансформаторных подстанций и установку дополнительно трансформаторной подстанции для электроснабжения здания командно-диспетчерского пункта, сблокированного со зданием службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, реконструируют здание водоподготовки и два подземных резервуара чистой воды, соорудят шесть павильонов водозаборных скважин и выполнят другие необходимые работы.

Для скоростного выезда пожарных автомобилей из ангаров службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов проложат новую дорогу и дополнительные подъезды.

Финансирование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Генеральная проектная организация – ООО «ДАРС-Строительство».

Фото: Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный»