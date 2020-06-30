Объем средств на реконструкцию и строительство аэропортов в Якутии составит в 2020 году более 6,6 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

"В этом году, согласно комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, предусмотрена реконструкция аэропортов в селах Верхневилюйск и Жиганск и городах Якутск, Олекминск и Нерюнгри, а также строительство аэропортового комплекса в городе Мирный. Общий объем средств на 2020 год составляет более 6,6 млрд рублей", - сказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что реконструкция аэропорта в Верхневилюйске со служебно-пассажирским зданием мощностью 35 пассажиров в час и складом ГСМ на 240 куб. м завершат в октябре 2020 года.

Планируется, что реконструкция аэропортов в Олекминске и Жиганске закончится в 2021 году, а восстановление аэропорта Нерюнгри - в сентябре 2022-го. Полное завершение реконструкции аэропорта Якутск, куда также входят работы по взлетно-посадочной полосе (ВПП), намечено на 2023 год.

Аэропортовый комплекс в Мирном с терминалом площадью 8 тыс. кв. м и пропускной способностью 300 пассажиров в час, а также новой ВПП длиной 2,86 км построят на средства из федерального бюджета и компании "Алроса". Строительство планируют завершить в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил решить вопросы повышения транспортной доступности и развития малой авиации, включая аэропорты Дальнего Востока. По инициативе главы государства в госпрограмму "Развитие транспортной системы" внесен раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, который включает реконструкцию аэропортов.