ООО "Хендэ Виа Рус" (подразделение южнокорейского концерна Hyundai) во вторник начало строительство завода автомобильных двигателей на Левашовском шоссе в Приморском районе Петербурга, рядом с автозаводом Hyundai, сообщает пресс-служба городской администрации.

Объем инвестиций в проект оценивается в 13,1 млрд рублей, мощность завода составит 240 тыс. двигателей в год, позднее ее планируется увеличить до 300 тыс. двигателей. Тестовый запуск производства намечен на I квартал 2021 года, серийный – на октябрь 2021 года.

Предполагается, что завод будет выпускать атмосферные бензиновые двигатели объемом 1,6 л. Основные компоненты, которые планируется локализовать при производстве двигателей – блок цилиндров, головки блока цилиндров, коленчатый вал, поршень, водяной насос и другие.

Разрешение на строительство завода "Хендэ Виа Рус" получил в мае текущего года. Общая площадь производственного корпуса предприятия составит 35,185 тыс. кв. м, испытательного корпуса - 1,133 тыс. кв. м.

Как сообщалось ранее, инвестиции со стороны "Хендэ Виа Рус" не входят в ту сумму, которая предусмотрена специнвестконтрактом (СПИК), подписанным в декабре 2018 года между ООО "Хендэ Мотор Мануфакчуринг Рус" (ХММР, завод Hyundai в Петербурге), правительством Петербурга и Минпромторгом РФ. Общий объем инвестиций по этому СПИК может превысить 35 млрд рублей, 16,679 млрд рублей из которых будет вложено непосредственно со стороны ХММР, дополнительные инвестиции – компаниями-поставщиками завода.

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода – более 200 тыс. автомобилей в год.