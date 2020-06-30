"НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" награждает рационализаторов производства

На внутризаводском совещании АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ", состоялось торжественное вручение Удостоверений рационализатора сотрудникам, ведущим активную рационализаторскую деятельность на предприятии.

Благодаря таким предложениям производственно-технического характера, улучшается производственный процесс путем более эффективного использования оборудования и материалов, и, что важно, без существенного изменения конструкций и технологических процессов производства.

Удостоверения рационализатора вручены: начальнику участка №6 Орлову О.А., начальнику ОГЭ Дунаеву О.Н. и слесарю-ремонтнику цеха №5 Авдееву А.В.