 
Компании

"НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" награждает рационализаторов производства

НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ награждает рационализаторов производства

30 июня 2020, 14:30
Рубрика: Компании
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
160
Новости компании

На внутризаводском совещании АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ", состоялось торжественное вручение Удостоверений рационализатора сотрудникам, ведущим активную рационализаторскую деятельность на предприятии.

Благодаря таким предложениям производственно-технического характера, улучшается производственный процесс путем более эффективного использования оборудования и материалов, и, что важно, без существенного изменения конструкций и технологических процессов производства.

Удостоверения рационализатора вручены: начальнику участка №6 Орлову О.А., начальнику ОГЭ Дунаеву О.Н. и слесарю-ремонтнику цеха №5 Авдееву А.В.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Кабель премиум класса Voltex на кухне-гостиной с берегов Миссисипи и старомосковской квартире с итальянским акцентом
Асинхронные трехфазные электродвигатели АИР серии DRIVE IEK® – тройной контроль качества!
Продукция IEK® – оптимальный выбор для надежного электроснабжения!
Новое освещение региональных дорог Ивановской области значительно экономит энергию
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно