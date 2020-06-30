Открыть движение поездов по двухпутной вставке планируется в 2021 году. Подрядчики приступили к строительству второго пути на перегоне Силип – Заболотное. Протяженность двухпутной вставки составит 9,6 км. Для дополнительного пути будет возведено 2 металлические гофрированные трубы и 7 железобетонных мостов.



Строительные работы осуществляются в рамках программы развития Восточного полигона (I этап). Ранее на линии Тында – Штурм (Бамовская), которую называют малым БАМом, были построены разъезды Мохортов, Побожий, Федосеев. Создание дополнительных раздельных пунктов вместе с двухпутной вставкой и устройством автоматической блокировки повысят мощности данного направления. Провозная способность линии к 2022 году должна возрасти до 34,3 млн т ежегодно (в 2013 г. она составляла около 11 млн т).



В рамках II этапа проекта развития БАМа и Транссиба на участке Тында – Штурм планируется еще построить 5 двухпутных вставок и вторых главных путей на 3 перегонах. Провозная способность линии по итогам работ должна увеличиться до 57,5 млн т.