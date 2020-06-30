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На реконструкцию контейнерной площадки ст. Первая Речка будет направлено более 750 млн руб.

На реконструкцию контейнерной площадки ст. Первая Речка будет направлено более 750 млн руб.

30 июня 2020, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Отрасль: Строительство 

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Строительно-монтажные работы планируется выполнить в 2021 году. В ходе переустройства грузового двора (входит в состав Владивостокской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций) будет произведен демонтаж двух складов и железнодорожных путей, ведущих к ним. На этом месте появится площадка для перевалки контейнерных грузов с автотранспорта площадью 20 тыс. кв. м, будет задействована специализированная техника.

В итоге емкость единовременного хранения грузового двора возрастет до 900 TEU, а перерабатывающая способность комплекса – до 274 TEU в сутки. На контейнерной площадке появится возможность формировать до двух полноценных маршрутных поездов среднесуточно.

Идея реконструкции продиктована планами по привлечению на ст. Первая Речка контейнерного потока с терминалов Владивостокского узла в условиях их высокой загруженности. Из портов перевозки контейнеров до станции погрузки будут осуществляться автотранспортом, а далее поездными маршрутами следовать в западные регионы России.

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