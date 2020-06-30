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На третий квартал 2020 года отобрано 54 агрегатора управления спросом, представляющих 265 потребителей розничного рынка электроэнергии

На третий квартал 2020 года отобрано 54 агрегатора управления спросом, представляющих 265 потребителей розничного рынка электроэнергии

30 июня 2020, 17:30
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, УПРАВЛЕНИЕ СПРОСОМ, ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Системный оператор Единой энергетической системы подвел итоги отбора исполнителей услуг по управлению спросом на электрическую энергию на розничном рынке на период с июля по сентябрь 2020 года. Отбор проводился в рамках пилотного проекта по вовлечению в управление спросом розничных потребителей с участием специализированных организаций-агрегаторов управления спросом.
Заявки на отбор были поданы 54 компаниями в отношении 200 объектов управления.

По итогам процедуры отобраны заявки 54 участников в отношении 198 объектов агрегированного управления.
Среди компаний-агрегаторов – энергосбытовые компании и гарантирующие поставщики, электросетевые и генерирующие компании, а также независимые агрегаторы. Потребители розничного рынка электроэнергии, чью способность снижать потребление будут представлять агрегаторы, относятся к различным отраслям экономики – машиностроению, пищевой промышленности, нефтедобыче и транспорту, телекоммуникациям, сельскому хозяйству, также в их числе офисные и торговые центры и другие разновидности потребителей электроэнергии. Среди них есть государственные и частные компании, включая дочерние предприятия зарубежных компаний, а также бюджетные организации. Объем снижения потребления отдельных энергопринимающих устройств находится в диапазоне от 0,005 до 32 МВт.

Предельный объем услуг по управлению спросом на электрическую энергию на 2020 год составляет 0,5 % спроса на мощность в соответствующей ценовой зоне оптового рынка электроэнергии: для 1 ценовой зоны оптового рынка – 712,55 МВт, для 2 ценовой зоны оптового рынка – 198,37 МВт. Всего поданный плановый объем снижения потребления составил 343,31 МВт, отобранный – 336,35 МВт.
Критерием конкурентного отбора являлась минимизация общей стоимости совокупного объема оказания услуг по управлению спросом на электрическую энергию, определяемого по итогам отбора. Минимальная цена заявки от компании-агрегатора в 1 ценовой зоне составила 50 000 руб./МВт в месяц, максимальная – 880 000 руб./МВт в месяц, во 2 ценовой зоне – 429 999 руб./МВт в месяц и 599 500 руб./МВт в месяц соответственно. Детализированные итоги конкурентного отбора доступны на сайте АО «СО ЕЭС». Средневзвешенная цена отобранных объемов снижения потребления составила 350 604,57 руб./МВт в мес. по 1 ценовой зоне ОРЭМ и 521 123,10 руб./МВт в мес. по 2 ценовой зоне ОРЭМ.
В июле с отобранными участниками пилотного проекта будут заключены договоры оказания услуг по управлению спросом в рамках услуг по обеспечению системной надежности. Следующий отбор будет организован в сентябре с периодом оказания услуг с октября по декабрь 2020 года.

Об управлении спросом розничных потребителей электроэнергии

Агрегаторы управления спросом – специализированные организации, координирующие способность группы розничных потребителей управлять своим электропотреблением, конвертирующие ее в услуги по управлению спросом на электрическую энергию и транслирующие потребителям часть выручки, полученной от реализации этой услуги. Благодаря агрегаторам управления спросом в краткосрочной перспективе потребители могут получать положительный экономический эффект за счет замещения неэффективной генерации ресурсами управления спросом и формирования более низких цен на электроэнергию, а в долгосрочной – за счет учета объемов управления спросом в рынке мощности.
Модель агрегаторов управления спросом розничных потребителей, созданная Системным оператором в рамках дорожной карты Национальной технологической инициативы «Энерджинет», дает потребителям розничного рынка электроэнергии возможность участвовать в ценозависимом снижении потребления. Оптовые потребители имеют возможность пользоваться инструментами ценозависимого потребления самостоятельно начиная с 2017 года.
20 марта 2019 г. Правительством РФ принято постановление № 287, регулирующее проведение пилотного проекта, целью которого является отработка нормативных, договорных и технологических решений, а также формирование пула агрегаторов управления спросом розничных потребителей. Пилотный проект стартовал в июне 2019 года.

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