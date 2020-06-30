Сотрудники филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги»)-«Оренбургэнерго» завершают капитальный ремонт подстанции 110/35/10 кВ «НПС».

Энергетики выполнили ремонт 6 выключателей и 16 разъединителей, текущие ремонты двух силовых трансформаторов. Для безотказной работы зимой специалисты заменили шкафы обогрева выключателей 35 киловольт.

Капитальный ремонт подстанции значительно повысит электроснабжение потребителей, в числе которых жилые районы Бугуруслана, объекты нефтяной промышленности.

Работы на подстанции 110/35/10 кВ «НПС» проводятся в рамках программы подготовки электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 гг., согласно которой Северное производственное отделение выполнит капитальные ремонты 705,76 км линий электропередачи напряжением 0,4 – 110 кВ, отремонтируют 213 трансформаторных подстанций, распределительных и трансформаторных пунктов. Проведут расчистку охранных зон ЛЭП от поросли общей площадью более 93,8 га.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки весь ремонтный персонал обеспечен необходимыми средствами защиты и гигиены, ведется постоянный контроль состояния здоровья работников.