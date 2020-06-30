«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») обеспечила выдачу дополнительной мощности АО «НЭСК Электросети» от подстанции 220 кВ «Ново-Лабинская» – нового центра питания Краснодарского края, введенного в работу в 2018 году. Это позволило повысить качество электроснабжения потребителей Усть-Лабинского района Кубани с общим населением более 100 тыс. человек.

Дополнительная мощность в объеме до 5,35 МВт передана от четырех резервных ячеек комплектного распределительного устройства 10 кВ подстанции 220 кВ «Ново-Лабинская».

Энергообъект мощностью 300 МВА построен в рамках соглашения между «Россети ФСК ЕЭС» и администрацией региона для восполнения дефицита мощности в центральных районах Кубани. Подстанция оснащена силовым и коммутационным оборудованием российского производства, современными автоматизированными системами управления и коммерческого учета электроэнергии. Проектом предусмотрена возможность расширения распределительных устройств для подключения большего числа заявителей.

В настоящее время подстанция 220 кВ «Ново-Лабинская» обеспечивает электроснабжение Усть-Лабинска, где находится крупный транспортный узел, а также близлежащих населенных пунктов и объектов Северо-Кавказской железной дороги.