В Кировской области продолжается создание цифрового района электрических сетей на базе Юрьянского РЭС «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго». В ближайшие месяцы в районе заработает система автоматического управления сетью 0,4-10 кВ с возможностью непрерывного анализа параметров процесса передачи и потребления электроэнергии.

Один из этапов проекта – внедрение распределенной автоматизации, которая позволит вывести на совершенно новый уровень управляемость сети. Сегодня этой работой охвачены 24 фидера 10 кВ Юрьянского РЭС. На линиях электропередачи устанавливаются 41 реклоузер, 24 управляемых разъединителя и 11 современных индикаторов короткого замыкания. По завершении проекта появится возможность за доли секунды определять поврежденные участки, при помощи вычислительного комплекса без участия человека выделять их, а конечных потребителей перезапитывать через резервные схемы. Все это в конечном итоге повысит уровень надежности электроснабжения потребителей, а соответственно, и эффективность электросетевого комплекса в районе.

В рамках цифровизации электросетей в Юрьянском районе реализуется проект «Цифровая подстанция». В качестве «модели» выбран центр питания 35 кВ «Гирсово». В скором времени эту ПС, по сути, выстроят заново. ПС «Гирсово» будет иметь на порядок более высокий уровень автоматизации, что позволит обеспечить более эффективную работу как оборудования самой подстанции, так и всего районного энергоузла.

Кроме того, на территории Юрьянского района продолжается установка на трансформаторных подстанциях 6-10 кВ комплексной системы энергомониторинга с устройствами телеметрии, обеспечивающими контроль напряжения на отходящих фидерах 0,4 кВ, и оборудованием контроля доступа в трансформаторные подстанции. Все отходящие линии будут оснащены интеллектуальными приборами учета с возможностью дистанционного снятия показаний по отпуску и потреблению электроэнергии, после чего в районе не останется очагов сверхнормативных потерь. Энергетики будут обладать полноценной информацией о времени, месте, причине пропадания напряжения на линии и смогут оперативно реагировать на ситуацию.

В проект также интегрированы мероприятия по оборудованию автопарка системой ГЛОНАСС, установке высоковольтных пунктов коммерческого учета, перехода на цифровую радиосвязь, модернизации наружного освещения и ряд других.

В руководстве Кировэнерго отмечают, что пользу цифровой трансформации, в первую очередь, ощутят потребители. Цифровой РЭС не только улучшит качество электроснабжения, но и даст возможность оперативно реагировать на любые аварийные ситуации, не допуская длительного ограничения подачи электроэнергии жителям района.

Цифровизация электросетевого комплекса - одна из важнейших задач, которые стоят перед энергетическими компаниями в ближайшие 10 лет. Согласно программе цифровой трансформации, к 2030 году все РЭС группы компании «Россети» должны стать цифровыми.