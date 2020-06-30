В соответствии с федеральным законодательством с 1 июля 2020 года ответственность за приборы учета электроэнергии перейдет к энергетическим компаниям: гарантирующим поставщикам в многоквартирных домах и к сетевым компаниям в случае с прочими потребителями (к ним в том числе относятся потребители в частной жилой застройке).

С переносом с 1 июля 2020 года ответственности за приборы учета электроэнергии на гарантирующих поставщиков и сетевые компании потребители перестанут нести затраты на приобретение и установку приборов учета, что составляет 5-20 тыс. рублей в зависимости от сложности работ по установке и вида самого прибора учета. Также с потребителя снимается вся ответственность за обслуживание и поверку приборов учета. За потребителем остается обязанность следить за сохранностью прибора учета, если он установлен в его зоне ответственности (например, в квартире или на земельном участке, где стоит частный дом). Затраты, которые ранее несли потребители, теперь будут нести гарантирующие поставщики и сетевые организации.

Обязательные требования к приборам учета на первом этапе не изменятся. На втором этапе, с 1 января 2022 года, вступают в силу требования, предусматривающие установку интеллектуальных приборов учета, которые станут ключевым элементом интеллектуальных систем учета энергии. Рядовым потребителям «умные» приборы учета позволяют онлайн следить за показаниями, при этом их можно проверить и на самом приборе учета. Также данные в автоматическом режиме передаются в энергокомпании. Интеллектуальные приборы учета фиксируют уровень напряжения и частоту, позволяя таким образом потребителям следить за качеством электроэнергии. Кроме того, при интеллектуальном учете у потребителей появляется возможность дистанционной смены тарифа без замены прибора учета (существуют три группы тарифов на электроэнергию, разделенные в зависимости от времени потребления в течение суток).

С 1 июля 2020 года сетевые организации и гарантирующие поставщики будут устанавливать «простые» приборы учета, но притом могут на свое усмотрение поставить интеллектуальные. С 1 января 2022 года установке подлежат только интеллектуальные приборы учета. Выбор прибора учета потребителями не предусмотрен.

Планируется, что с 1 июля до конца 2020 года будет установлено порядка 2-2,5 млн приборов учета. Установка интеллектуальных приборов учета зависит от утвержденных инвестиционных программ. До 1 января 2022 года решения по установке интеллектуальных приборов учета будут принимать компании совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Замена приборов учета на интеллектуальные будет происходить поэтапно. Новые приборы учета установят новым потребителям в рамках технологического присоединения. Действующее оборудование будет меняться по мере выхода из строя, поломки или истечения межповерочного интервала.

Нормативные акты, связанные с переносом обязанностей по установке и обслуживанию приборов учета с потребителей на сетевые компании и гарантирующих поставщиков, не направлены на изменение или регулирование стоимости приборов учета. Также не регламентируется вопрос поставщиков приборов учета – это свободный рынок, на котором сетевые компании и гарантирующие поставщики сами могут выбирать, где приобретать оборудование. Минэнерго предполагает, что с учетом применения новых правил линейка приборов учета сократится, а также будут исключены розничные продажи, что приведет к снижению стоимости однотипных приборов учета. Основными поставщиками приборов учета станут российские производители.

Способ передачи данных при интеллектуальном учете будет выбирать сама энергокомпания, при этом утверждены минимальные функциональные требования к системе в целом и к приборам учета, также предусматривается утверждение базового документа по безопасности передачи данных.

Рост тарифов на электроэнергию в России ограничен уровнем «инфляция минус» и тарифы не вырастут сверх него в связи с появлением у гарантирующих поставщиков и сетевых компаний новых обязанностей по организации учета. Расходы, появляющиеся у энергокомпаний, будут компенсированы за счет возникающей экономии. Отметим, что крупнейшая электросетевая компания страны – ПАО «Россети» – уже внедряет интеллектуальные приборы учета без повышения тарифов, окупая затраты за счет повышения эффективности процессов.

В электросетевом комплексе реализация интеллектуального учета повлияет на снижение коммерческих потерь электрической энергии и операционных затрат, что приведет к прямой экономии средств. Также интеллектуальный учет приведет к получению ряда косвенных эффектов: повышению качества обслуживания, снижению времени локализации аварии и т.д. Необходимо отметить, что перенос ответственности за установку приборов учета на ресурсоснабжающие организации - это в том числе и социальный проект, который направлен на снижение затрат потребителей и повышение качества обслуживания.

Самым очевидным и подтвержденным сегодня на практике эффектом от внедрения интеллектуальных систем учета является сокращение потерь электрической энергии (коммерческих потерь) и связанный с этим рост полезного отпуска электроэнергии (порядка 20% от объема снижения потерь). Потенциал снижения потерь в текущих ценах их покупки составляет порядка 70-80 млрд рублей в год.

Дополнительными весомым эффектом станет снижение операционных затрат сетевых организаций и гарантирующих поставщиков, в том числе расходов на биллинг, на отключение неплательщиков, на поиск и устранение причин технологических нарушений. Эффективность внедрения интеллектуальных систем учета подтверждается реализованными и реализуемыми проектами в России. Например, сейчас в сетевых организациях реализуются проекты со сроками окупаемости 4-5 лет, позволяющие достичь окупаемости затрат в том числе за счет повышения эффективности функционирования электросетевого комплекса.