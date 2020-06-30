Представленную повторно проектно-сметную документацию на реконструкцию перекачивающей насосной станции № 2 оросительной системы имени Гагарина, расположенной в Энгельсском районе Саратовской области, рассмотрели эксперты Саратовского филиала Главгосэкспертизы России, выдав по итогам проведения государственной экспертизы положительные заключения.

Насосная станция № 2 отвечает за перекачку воды в оросительную систему мелиорации - открытый оросительный канал и закрытую оросительную сеть. Водозабор проводится из подводящего канала, вода в который подается головной насосной станцией из реки Саратовка. Реконструкция здания и оборудования насосной необходима, чтобы предотвратить выбытие из оборота 4500 га сельскохозяйственных угодий.

Предыдущее положительное заключение было выдано Главгосэкспертизой России в 2015 году. В ходе текущей корректировки актуализированы результаты инженерных изысканий, внесены изменения в объемно-планировочные архитектурные, конструктивные и иные решения. Работы проводятся в рамках ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

В ходе реализации проекта, одобренного экспертами Саратовского филиала Главгосэкспертизы России, заменят насосные агрегаты станции, всасывающие и напорные трубопроводы, запорную арматуру, электросиловое, вентиляционное, грузоподъемное и иное оборудование.

Также проектом запланирована реконструкция здания насосной. В его подземной части установят технологическое оборудование и проложат инженерные сети. Реконструкция самого здания насосной предусматривает отделку фасадов, замену заполнений окон, всех дверей, и наружных ворот, устройство входной площадки и пандуса при входах, металлического ограждения на кровле. Здесь заменят покрытие кровли и оборудование, для размещения которого демонтируют и построят заново фундаменты, отремонтируют плиты покрытия и карнизные плиты и выполнят другие необходимые работы. Автомобильные подъезды и отмостка по периметру здания насосной будут отремонтированы. По завершению работ на территории, прилегающей к зданию насосной, высадят газон.

Проект корректировки проектной документации подготовлен ООО «ПроектноСтроительнаяКомпания-групп». Застройщик – ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области». Финансирование реконструкции объекта планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета Российской Федерации.

Фото: Zuma TASS