Сегодня подано первое тепло от плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС, станция АО «Концерн Росэнергоатом», входящего в состав Госкорпорации «Росатом») в 5-й микрорайон города Певека (Чукотский АО).

«До настоящего времени плавучая АЭС вырабатывала только электроэнергию. С сегодняшнего дня она производит два продукта: помимо электроэнергии еще и тепло. Напомню, что ПАТЭС изначально была предназначена для постепенного замещения старейшей на Чукотке угольной Чаунской ТЭЦ, введенной в эксплуатацию в далеком 1944 году», ‒ отметил Виталий Трутнев, директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций».

С подключением 5-го микрорайона эта часть города переведена на так называемую «закрытую систему» городского водоснабжения. Традиционно водоснабжение в Певеке осуществлялось по «открытой схеме», когда горячая вода в квартиры поступает напрямую из тепловой сети. Характерным недостатком подобной системы является то, что в случае отключения отопления отключается и горячая вода.



Подключение остальных районов города к ПАТЭС будет происходить поэтапно, по мере готовности городских тепловых сетей. В результате уже в ближайшее время ПАТЭС сможет полностью заместить мощности Чаунской ТЭЦ.



Напомним, что плавучая атомная теплоэлектростанция была введена в эксплуатацию 22 мая 2020 г., официально стала 11-й атомной электростанцией в России и самой северной в мире. На сегодняшний день она выработала свыше 57 млн кВт∙ч электроэнергии с момента включения в сеть.



Электрическая мощность ПАТЭС ‒ 70 МВт, тепловая ‒ до 50 Гкал/ч.



Сегодня плавучая атомная теплоэлектростанция обеспечивает около 30% потребности Чаун-Билибинского энергоузла, а в дальнейшем в полном объёме обеспечит возрастающие потребности Чукотки в электроэнергии, став надежным источником не только для города Певека, но и для региона в целом.