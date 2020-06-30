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Тепло от плавучей АЭС впервые было подано в городскую тепловую сеть г. Певека

Тепло от плавучей АЭС впервые было подано в городскую тепловую сеть г. Певека

30 июня 2020, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОСЭНЕРГОАТОМ, ПАТЭС
Отрасль: Атомная промышленность 

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Сегодня подано первое тепло от плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС, станция АО «Концерн Росэнергоатом», входящего в состав Госкорпорации «Росатом») в 5-й микрорайон города Певека (Чукотский АО). 

«До настоящего времени плавучая АЭС вырабатывала только электроэнергию. С сегодняшнего дня она производит два продукта: помимо электроэнергии еще и тепло. Напомню, что ПАТЭС изначально была предназначена для постепенного замещения старейшей на Чукотке угольной Чаунской ТЭЦ, введенной в эксплуатацию в далеком 1944 году», ‒ отметил Виталий Трутнев, директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций».

С подключением 5-го микрорайона эта часть города переведена на так называемую «закрытую систему» городского водоснабжения. Традиционно водоснабжение в Певеке осуществлялось по «открытой схеме», когда горячая вода в квартиры поступает напрямую из тепловой сети. Характерным недостатком подобной системы является то, что в случае отключения отопления отключается и горячая вода.

Подключение остальных районов города к ПАТЭС будет происходить поэтапно, по мере готовности городских тепловых сетей. В результате уже в ближайшее время ПАТЭС сможет полностью заместить мощности Чаунской ТЭЦ.

Напомним, что плавучая атомная теплоэлектростанция была введена в эксплуатацию 22 мая 2020 г., официально стала 11-й атомной электростанцией в России и самой северной в мире. На сегодняшний день она выработала свыше 57 млн кВт∙ч электроэнергии с момента включения в сеть.

Электрическая мощность ПАТЭС ‒ 70 МВт, тепловая ‒ до 50 Гкал/ч.

Сегодня плавучая атомная теплоэлектростанция обеспечивает около 30% потребности Чаун-Билибинского энергоузла, а в дальнейшем в полном объёме обеспечит возрастающие потребности Чукотки в электроэнергии, став надежным источником не только для города Певека, но и для региона в целом.

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