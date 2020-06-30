В государственной информационной системе промышленности запущен новый сервис. Теперь стало возможным получить разрешение на закупку иностранных промышленных товаров.

Согласно постановлению №616, перечень иностранных товаров с запретом на допуск существенно пополнился продукцией разных отраслей: химической промышленности; черной металлургии, трубной промышленности и металлоконструкций; добычи и обработки драгоценных металлов и драгоценных камней и многих других.

Получить разрешение на закупку Заказчик сможет лишь в случае отсутствия аналогов российского производства, поиск которых также происходит автоматически, после чего ответственный департамент Минпромторга принимает решение о запрете или разрешении на закупку.

Для авторизованных пользователей сервис доступен по ссылке.

Инструкция по работе с сервисом для предприятий

Инструкция по работе с сервисом для департаментов Минпромторга России

Для более детального ознакомления с работой сервиса, приглашаем вас принять участие в бесплатном вебинаре, который состоится 8 июля 2020 года в 10:30 по московскому времени на обучающей площадке Сбербанка АСТ. Ссылка для регистрации и подключения: https://univer.sberbank-ast.ru/mkc-sber/s/OwlOjU

Справочно:

С 1 мая 2020 года, согласно постановлению Правительства от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства», были установлены дополнительные ограничения допуска на закупки отдельных видов иностранных промышленных товаров, а также утвержден новый перечень иностранных товаров с запретом на допуск.