В Санкт-Петербурге построят бизнес-центр класса А «Аквилон LINKS» в неоклассическом стиле. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера - Группе «Аквилон», уточнив, что сдать объект планируется в четвертом квартале 2021 года.

По информации пресс-службы, 12-этажный бизнес-центр общей площадью 10,7 тыс. кв. метров построят в Адмиралтейском районе, на Московском проспекте, 83 литера Н. Неоклассическая архитектура офисного здания будет гармонировать с застройкой Московского проспекта в стиле сталинского классицизма. В частности, предусмотрены элементы, стилистически напоминающие колонны.

На одной площадке «Аквилон LINKS» предусмотрено несколько локаций: офисный кластер с линейкой лотов – от 13,19 кв. метров до 885,37 кв. метров, зоны под коворкинги и лектории для проведения презентаций и обучающих семинаров, помещения в формате open space. Последние три этажа займет главный офис девелопера.