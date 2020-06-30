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В Петербурге построят бизнес-центр класса А в неоклассическом стиле

В Петербурге построят бизнес-центр класса А в неоклассическом стиле

30 июня 2020, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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В Санкт-Петербурге построят бизнес-центр класса А «Аквилон LINKS» в неоклассическом стиле. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера - Группе «Аквилон», уточнив, что сдать объект планируется в четвертом квартале 2021 года.

По информации пресс-службы, 12-этажный бизнес-центр общей площадью 10,7 тыс. кв. метров построят в Адмиралтейском районе, на Московском проспекте, 83 литера Н. Неоклассическая архитектура офисного здания будет гармонировать с застройкой Московского проспекта в стиле сталинского классицизма. В частности, предусмотрены элементы, стилистически напоминающие колонны.

На одной площадке «Аквилон LINKS» предусмотрено несколько локаций: офисный кластер с линейкой лотов – от 13,19 кв. метров до 885,37 кв. метров, зоны под коворкинги и лектории для проведения презентаций и обучающих семинаров, помещения в формате open space. Последние три этажа займет главный офис девелопера.

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