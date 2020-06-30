Энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Чувашэнерго» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. завершили капитальный ремонт электрооборудования на подстанции 110/35/10 кВ «ЯМЗ».

Энергообъект по распределительной сети 10 кВ обеспечивает энергоснабжение около 9,8 тыс. жителей в 9 населенных пунктах Ядринского района и г. Ядрин Чувашской Республики. Кроме того, подстанция снабжает электроэнергией жилые и социально значимые объекты, среди которых Ядринская ЦРБ, фельдшерско-акушерские пункты, объекты водоснабжения населенных пунктов, средние образовательные школы и детские сады. Установленная мощность подстанции 110/35/10кВ «ЯМЗ» на сегодняшний день составляет 32 МВА.

Ремонтные бригады чувашских энергетиков провели на подстанции целый комплекс мероприятий. В частности, были проведены работы по замене высоковольтных вводов силового трансформатора Т-1 мощностью 16 МВА в количестве 3 шт., выполнен капитальный ремонт двух отделителей 110 кВ, двух короткозамыкателей 110 кВ, восстановлены диспетчерские наименования. Также произведен текущий ремонт силовых трансформаторов Т-1 и Т-2, ремонт внутреннего освещения.

Все работы на объекте велись в строгом соответствии с правилами защиты персонала от инфекционных заболеваний. Затраты на проведение работ превысили 1,1 млн рублей.

Ремонтная кампания в филиале «Чувашэнерго» ведется в соответствии с графиком. Ее основной целью является качественная подготовка электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок. Своевременное и качественное выполнение ремонтов способствует поддержанию надлежащего уровня надежности электросетевого оборудования, предотвращению отказов оборудования, обеспечению бесперебойного электроснабжения всех потребителей.