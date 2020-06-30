Сотрудники филиала «Россети Кубань» - Тихорецкие электрические сети приступили к установке современных многофункциональных приборов учета электроэнергии в станице Павловская. Всего в 2020 году будет установлено свыше тысячи счетчиков с дистанционным управлением на опорах линий электропередачи.

– Все новые приборы учета устанавливаются абонентам, у которых уже истек межповерочныйинтервал счетчиков электроэнергии, а это 16 лет.Современные приборы наши специалисты установят потребителям компании бесплатно в рамках программы ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030», − отметил директор Тихорецких электросетей Валерий Гондарь.

Установка новых счетчиков для потребителей «Россети Кубань» производится в рамках программы модернизации парка приборов учета. При этомпотребителю не нужно заботиться об их обслуживании – за эксплуатацию, поверку и ремонтполностью отвечает электросетевая компания.

Преимущества для потребителей заключаются еще ив том, что новый счетчик поможет экономить затраты на электроэнергию. Приборы позволяют запрограммировать (по заявке потребителя) учет по зонам суток. Выбрав многотарифный учет, можно самостоятельно корректировать нагрузку, переносить работу энергоемких приборов в зону действия более низкого тарифа. Показания счетчиков снимаются дистанционно, что избавляет потребителей от регулярных визитов инспекторов и контролеров.

Совершенствование учета позволяет предупредить хищение электроэнергии, соответственно – улучшить качество и надежность энергоснабжения.

Одновременно с установкой интеллектуальных приборов учета электроэнергии энергетики заменят и устаревшие ответвления в домовладенияпотребителей на современный самонесущий изолированный провод – более надежный, экологичный и безопасный.

Тихорецкие электросети приносят жителям извинения за временные неудобства, связанные с временными отключениями электроэнергии для установки новых счетчиков. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).