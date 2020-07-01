Специалист отдела маркетинга кабельного завода «Паритет» Александр Ермаков дал интервью в прямом эфире RusCable Live. Он рассказал о торговых марках компании, их преимуществах на рынке слаботочного кабеля и особенностях сферы огнестойких кабелей.

Специалист уверен, что рынок огнестойких кабельных линий (ОКЛ) развивается в соответствии с положительными тенденциями: требования к пожарной безопасности от года к году все лучше внедряются и применяются, подрядчики наконец начинают осознавать необходимость использования ОКЛ. На сегодняшний день «настоящие» ОКЛ (то есть отвечающие требованиям ГОСТа) занимают почти половину рынка, что является хорошим результатом по сравнению с 2009 годом.

Александр Ермаков не только объяснил, в чем важность использования ОКЛ, но и развеял миф о существовании «правильного» и «неправильного» кабеля FRLS. По словам эксперта, заявления о повышенной работоспособности FRLS в составе ОКЛ – ни что иное как желание подзаработать. А такая возможность, из-за особенностей этой сферы рынка, выпадает нечасто. О том, как кабельщики из Китая и КНР ее «добывают» и чем это обычно заканчивается, Ермаков также рассказал в интервью.

Он затронул и вопрос отечественного производства LAN-кабеля.

«В России нет такой возможности у заводов - делать высокотехнологичную продукцию. Все-таки «слаботочка» - это ювелирная работа, и мы ювелиры в мире кабельщиков, поэтому не каждый завод себе это может позволить,» - заявил специалист.

Поговорили не только о кабеле, но и о «маркообразовании». Ермаков заявил, что добавочная стоимость «за имя» в компании не предусмотрена, и что наличие определенной торговой марки – лишь способ отстоять интересы потребителя: дать ему уверенность, в том, что на цепочке закупки ему не предложат другой кабель, который может некорректно работать в системе, либо влиять на ее работоспособность и функционал. Ермаков уверен: чтобы бренд стал красноречивее сертификатов, начать надо с последних и организовать государственный контроль над сертификационными органами – их качеством и количеством.