Независимый системный оператор штатов Среднего Запада США Midcontinent ISO (MISO) объявил о присоединении к энергосистеме и вводе в эксплуатацию электрического соединения Duff – Coleman напряжением 345 кВ между штатами Индиана и Кентукки.

Строительство соединения Duff – Coleman было включено в план по развитию электрических сетей (MISO Transmission Expansion Plan, MTEP) 2015 г. как проект категории Market Efficiency, т.е. необходимый системному оператору для устранения сетевых ограничений и повышения эффективности работы рынка. Соединение стало первым конкурсным проектом MISO – выбор подрядчика осуществлялся по конкурсу во исполнение приказа Федеральной комиссии по регулированию энергетики (FERC) об усилении конкуренции при принятии решений по проектам, связанным с развитием сетевой инфраструктуры. 1 Кроме того, к Duff– Coleman были применены специальные финансовые льготы (гарантии возврата инвестиций), доступные для проектов, в которых учтены все требования FERC по надежности и сетевым ограничениям.

Ввод в эксплуатацию соединения намечался на январь 2021 г., но компанияподрядчик Republic Transmission LLC и MISO завершили его с опережением графика на шесть месяцев. Затраты на проект, по предварительной оценке, составляют около $ 65 млн, ожидаемая MISO финансовая выгода от сооружения Duff – Coleman – более $ 1 млрд.

Официальный сайт MISO