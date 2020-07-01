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На восстановление электросетевого комплекса Дагестана нужно до 30 млрд рублей

Восстановление электросетевого комплекса Республики Дагестан потребует до 30 млрд рублей, для восстановления Махачкалы необходимо около 3,5 млрд рублей, сообщил во вторник журналистам генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов в ходе пресс-конференции.

"Для восстановления [электросетевого комплекса] города Махачкалы примерно нужно 3-3,5 млрд рублей, и в Махачкале будет ситуация с точки зрения надежности [энергоснабжения] оптимальной. На восстановление Республики Дагестан примерно нужно от 20 до 30 млрд рублей", - сказал Иванов.

Он отметил, что работа по восстановлению электросетевого комплекса республики на данный момент ведется, проектирование будет закончено в 2022 году. "Группа "Россетей" в течение двух лет по Дагестану фактически профинансирует порядка 10 млрд рублей. Мы профинансировали Дагестан на сумму около 4 млрд рублей по итогам 2018 и 2019 годов. Много это или мало, собственных тарифных источников у Дагестана примерно 400-500 млн рублей", - добавил руководитель компании.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Россети Северный Кавказ" сообщал, что работа по консолидации электросетевых объектов, в том числе бесхозных, для компании является "одной из приоритетных производственных задач и ведется регулярно на протяжении ряда последних лет".

В течение полутора лет, как сообщалось ранее, холдинг "Россети" вложил в развитие электросетевого комплекса Дагестана более 3 млрд рублей, были успешно реализованы два этапа общероссийских учений энергетиков. В текущем году на проектную деятельность и повышение надежности дагестанской энергосистемы госхолдинг направит еще порядка 2 млрд рублей из нетарифных источников - из собственных средств энергокомпании.

Фото: Россети Северный Кавказ

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Компания: ТАСС

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