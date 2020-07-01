Восстановление электросетевого комплекса Республики Дагестан потребует до 30 млрд рублей, для восстановления Махачкалы необходимо около 3,5 млрд рублей, сообщил во вторник журналистам генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов в ходе пресс-конференции.

"Для восстановления [электросетевого комплекса] города Махачкалы примерно нужно 3-3,5 млрд рублей, и в Махачкале будет ситуация с точки зрения надежности [энергоснабжения] оптимальной. На восстановление Республики Дагестан примерно нужно от 20 до 30 млрд рублей", - сказал Иванов.

Он отметил, что работа по восстановлению электросетевого комплекса республики на данный момент ведется, проектирование будет закончено в 2022 году. "Группа "Россетей" в течение двух лет по Дагестану фактически профинансирует порядка 10 млрд рублей. Мы профинансировали Дагестан на сумму около 4 млрд рублей по итогам 2018 и 2019 годов. Много это или мало, собственных тарифных источников у Дагестана примерно 400-500 млн рублей", - добавил руководитель компании.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Россети Северный Кавказ" сообщал, что работа по консолидации электросетевых объектов, в том числе бесхозных, для компании является "одной из приоритетных производственных задач и ведется регулярно на протяжении ряда последних лет".

В течение полутора лет, как сообщалось ранее, холдинг "Россети" вложил в развитие электросетевого комплекса Дагестана более 3 млрд рублей, были успешно реализованы два этапа общероссийских учений энергетиков. В текущем году на проектную деятельность и повышение надежности дагестанской энергосистемы госхолдинг направит еще порядка 2 млрд рублей из нетарифных источников - из собственных средств энергокомпании.

Фото: Россети Северный Кавказ