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Опубликована информация о сроках проведения отбора проектов модернизации на 2026 год

Опубликована информация о сроках проведения отбора проектов модернизации на 2026 год

1 июля 2020, 09:40
Рубрика: Модернизация
Метки: МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЭС, КОММОД
Отрасль: Электроэнергетика 

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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2020 № 948 «О внесении изменений в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности по вопросам проведения дополнительного отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с применением инновационных газовых турбин, а также совершенствованию механизма привлечения инвестиций в модернизацию генерирующих объектов тепловых электростанций» прием ценовых заявок на участие в отборе проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОММод) на 2026 год должен быть осуществлен до 1 сентября 2020 года.

Утвержденные изменения в Правила оптового рынка также предусматривают ряд иных существенных изменений в порядке проведения КОММод, включая:

  • укрупнение объема основных мероприятий, включаемых в проект модернизации;
  • исключение Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики из процедур отбора;
  • проведение в 2020 году дополнительного отбора проектов модернизации с применением инновационных газовых турбин с датами начала поставки мощности по его итогам в 2026 - 2028 годах и суммарной установленной мощности модернизированных генерирующих объектов до 2 ГВт.

Соответствующие изменения порядка и процедур отбора внесены в Регламент проведения отборов проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций (приложение № 19.3.1 к Договору о присоединении оптового рынка) решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» 26 февраля 2020 года (https://www.np-sr.ru/ru/regulation/joining/changes/apprchanges/index.htm).

Заявки, содержащие технические и стоимостные параметры проектов модернизации генерирующих объектов, поданные участниками рынка в период с 15 по 17 июня и с 29 июня по 1 июля 2020 года в соответствии с действовавшей до вступления в силу указанных изменений редакцией Правил оптового рынка, учету в отборе проектов модернизации на 2026 год не подлежат.

Актуализированная информация, необходимая для проведения КОММод на 2026 год, включая сроки подачи (приема) технических и стоимостных параметров проектов модернизации, заявляемых для целей участия в КОММод на 2026 год, будет опубликована на сайте АО «СО ЕЭС» «Конкурентный отбор мощности (отбор проектов модернизации)» не позднее 11 августа 2020 года.

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