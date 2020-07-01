Реализация Национального плана восстановления экономики РФ после пандемии коронавируса начинается в июле. Его общая стоимость оценивается в 5 трлн рублей.

Основные характеристики плана до сих пор не обнародованы, но глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в июне сообщал в интервью ТАСС, что документ содержит новые меры поддержки общим объемом примерно 430 млрд руб., из них 133 млрд руб. заложено на 2020 год и 300 млрд руб. - на 2021 год.

"По данным правительства, национальный план стоит 5 трлн рублей, включая меры, уже объявленные в трех пакетах. На 2020 год заложено 2,8 трлн рублей, из них 133 млрд на мероприятия, которые не входили в предыдущие пакеты, а на 2021 год заложено 2,4 трлн рублей, из них новые меры - около 300 млрд рублей", - сказал Кудрин.

Президент России Владимир Путин 2 июня на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным одобрил применение плана восстановления экономики, подготовленного правительством, как основу для работы. Глава государства указал, что правительство должно во второй половине июня определиться с параметрами плана, а его активная реализация должна начаться в июле.

"И правительство в целом, и в наших ведомствах действительно провели большую, серьезную работу, сформировали базу. Полагаю, что представленный документ можно взять за основу", - сказал Путин. "С учетом всей этой работы я прошу вас во второй половине июня окончательно определиться с параметрами плана действий", - поручил президент.

19 июня пресс-служба правительства сообщила, что проект общенационального плана восстановления экономики страны после его доработки был направлен президенту РФ. В кабмине подчеркнули, что в проект документа вошли меры, предложенные Госдумой и Советом Федерации, Общественной и Торгово-промышленной палатами, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), "Деловой Россией" и "Опорой России", Общероссийским народным фронтом, а также представителями научного сообщества.

В конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал журналистам, что глава государства детально изучает доработанный общенациональный план восстановления экономики, решения о дате и формате обнародования этого документа пока нет.