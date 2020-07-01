В Алтайском крае реконструируют Чуйский тракт

Омский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на реконструкцию участка трассы, проходящего по Майминскому району Алтая. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией - автомобильная дорога общего пользования федерального значения. Трасса входит в состав азиатского маршрута AH4, а исторический Чуйский тракт вливается в Р-256 на отрезке от Бийска до границы с Монголией.

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на трассе проводят масштабные реконструкционные работы. Проектом, одобренным Омским филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрен II этап работ – на участке протяженностью 1,623 км в Майминском районе Республики Алтай. Дорога здесь уже действует в режиме предельной пропускной способности, а центральная улица районного центра испытывает негативное экологическое воздействие из-за чрезмерного движения автомобильного транспорта и превышения допустимого уровня шума и выброса выхлопных газов.

В ходе реализации проекта построят две транспортные развязки индивидуального типа, которые обеспечат связь участка дороги с городом Горно-Алтайск и селом Майма. В местах сопряжения съездов с дорогой устроят переходно-скоростные полосы, на съездах, проходящих в глубинных выемках, построят бетонные подпорные стены.

Вдоль одного из съездов в границах населенного пункта для движения пешеходов построят тротуары, пешеходные переходы и светофоры. Также здесь обустроят две автобусные остановки с павильонами, посадочными площадками и заездными остановочными карманами.

На участке дороги установят железобетонные водопропускные трубы, в местах пересечения трассы с рекой Маймой и ее протокой построят мосты. Также будет выполнено устройство продольных водоотводных канав, прикромочных водоотводных лотков и поперечных сбросов с проезжей части.

Согласно представленным решениям переустройству подлежат и пересекаемые инженерные коммуникации. На всем участке, в том числе на транспортных развязках, будет установлено стационарное освещение, в границах полосы отвода разместят пункт управления и временного пребывания сил охраны объекта транспортной инфраструктуры и три поста досмотра. Кроме того, в ближайших к участку дороги жилых зданиях установят встроенные климатические клапаны для снижения уровня шума.

В ходе реализации еще одного проекта, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили эксперты Омского филиала Главгосэкспертизы России, в Красногорском районе Республики Алтай проведут капитальный ремонт водопропускной трубы на км 401+087 автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» с полным восстановлением ее основных несущих конструкций.

Проект реконструкции участков подготовлен ООО «НОВА-ПРОЕКТ». Застройщик обоих объектов - ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства».

Фото: Росавтодор