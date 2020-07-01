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Полный пакет документов для получения лицензии на строительство АЭС "Пакш-2" передан в Венгерское атомное ведомство

Полный пакет документов для получения лицензии на строительство АЭС Пакш-2 передан в Венгерское атомное ведомство

1 июля 2020, 11:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность 

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30 июня 2020 года заказчик проекта, компания ЗАО «Пакш-2», подала заявку на получение строительной лицензии для двух новых энергоблоков ВВЭР-1200 поколения 3+ АЭС «Пакш» в Венгерское атомное ведомство (ОАН). Документы поданы в соответствии с графиком работ по проекту.

«Подача лицензионной документации объемом 283 тысяч страниц является важнейшей вехой на пути сооружения АЭС «Пакш-2». Подготовленная документация подтверждает, что новые энергоблоки полностью соответствуют венгерским и европейским нормам в области мирного использования атома. Безопасность новых блоков является ключевым аспектом проектирования АЭС «Пакш-2». Кроме активных систем безопасности, для работы которых необходима электроэнергия, реакторы будут обеспечены пассивными системами безопасности, которые работают без вмешательства человека или техники», - отметил Янош Шули, министр, ответственный за проектирование, сооружение и ввод в эксплуатацию двух новых энергоблоков АЭС «Пакш».

Венгерское атомное ведомство будет рассматривать заявку 12 месяцев с возможностью продления этого срока на 3 месяца. Для рассмотрения лицензионной документации регулятор будет привлекать международных экспертов по линии МАГАТЭ.

Согласно решению Европейской комиссии через 3 месяца после подачи заявки на строительную лицензию венгерский заказчик ЗАО «Пакш-2» может обратиться к регулятору с просьбой получения разрешения на проведение земляных работ на площадке.

«Завершился важнейший этап в подготовке к строительству АЭС «Пакш-2» – современной атомной электростанции поколения 3+. Совместно с венгерскими партнёрами был проделан колоссальный объем работ по подготовке документации. Строительство новой венгерской АЭС свидетельствует о возрастающей роли атомной энергетики, которая способна обеспечить безуглеродную генерацию и тем самым помочь достичь целей по защите климата», – отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

 

Справка:

Проект АЭС «Пакш-2» реализуется на основе российско-венгерского межправительственного соглашения от 14 января 2014 года. Генеральным подрядчиком является инжиниринговая компания Росатома АО ИК «АСЭ». Оборудование турбинного острова поставляет компания GE, а автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУ ТП) консорциум компаний Framatome и Siemens. Росатом, поставщик технологии АЭС «Пакш-2» является одним из ведущих игроков глобальной атомной промышленности.

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