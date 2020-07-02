Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в Международной конференции "Глобальная энергетика и международные политические риски", организованной Международным дискуссионным клубом "Валдай".

Текущий 2020 год в значительной степени отличается от условий развития предыдущих лет, как для мировой экономики, так и для энергетики, в частности, отметил Александр Новак в ходе своего выступления.

«Мировая экономика испытала масштабный шок, мировой ВВП в этом году потеряет от 5 до 6%. Пандемия стала серьезной проверкой для мирового ТЭК, и по итогу показала, что энергетика может быть устойчива к самым плохим сценариям и имеет большой запас прочности. Ключевой задачей было не допустить затоваривания рынка», - подчеркнул он.

За время пика пандемии в апреле падение спроса достигло 25-28%, это порядка 28 млн б/с. Кроме того, распространение коронавируса серьезно отразилось и на инвестициях в ТЭК: по словам Министра, в 2020 году они упадут на треть.

«С другой стороны, произошел беспрецедентный рост запасов. По моим оценкам, он составляет порядка 1 млрд баррелей за этот период. Но на ситуацию с балансом спроса и предложения влияют действия стан-производителей ОПЕК+. Так, в июне за счет роста спроса профицит нефти на рынке продолжил уменьшаться, надеюсь, в июле статистика покажет, что мы вышли на баланс или даже дефицит предложения», - отметил Александр Новак.

В результате в мире происходит глобальная трансформация структуры потребления в энергетике и ускорение роста доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

«Учитывая текущие тренды на рынке, уровень и доля ВИЭ к 2040 году будут гораздо выше, чем прогнозировалось ранее. Изменения, в первую очередь, происходят из-за более длительного восстановления спроса на углеводороды. Переход на «удаленку» в корне меняет потребление в энергетике – приводит к снижению спроса на нефтепродукты, развитию интернет-каналов, изменению стратегий компаний и бизнес-процессов. С другой стороны, будет повышаться эффективность, конкуренция будет развиваться, спрос будет двигаться в сторону нефтехимии. Кроме того, приобретает новый импульс запрос на экологическую повестку. Энергетический сектор сейчас находится под большим давлением, все больше звучит заявлений о переходе на «углеродную нейтральность», усложняются требования к объему выбросов, к экологической отчетности компаний. Внедряются наилучшие доступные технологии, требования по экологии постоянно ужесточаются. При этом инвесторы ограничивают свое участие в неэкологических проектах. Мы продолжаем работать в направлении диверсификации своего энергобаланса, и у нас уже высокая доля атомной и гидрогенерации, большую долю в тепловой генерации занимает газ», - сообщил Министр.

Возвращаясь к роли кооперации нефтедобывающих стран ОПЕК+, Александр Новак рассказал, что на данный момент страны Соглашения не рассматривают корректировки параметров сделки на август.