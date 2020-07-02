Инвестиции в ТОР "Свободный" превысили один триллион рублей

Вопросы развития территорий опережающего развития в регионе и создания новых рабочих мест для амурчан обсудили на заседании Наблюдательного совета ТОР «Белогорск», «Свободный» и «Приамурская» под председательством губернатора Амурской области Василия Орлова. В мероприятии приняли участие первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин, а также представители органов муниципальной власти региона и действующие резиденты ТОР.

По словам генерального директора АО «КРДВ» Дмитрия Тетенькина, среди субъектов Дальневосточного округа по объему инвестиций Амурская область входит в тройку лидеров. Сегодня в Приамурье реализуются проекты на сумму около 1,2 трлн рублей и создаются 5666 рабочих мест. А первое место по объему инвестиций занимает ТОР «Свободный». В текущем году на площадке данной ТОР компания «Технолизинг» приступит к строительным работам по созданию производства метанола мощностью 1 млн тонн в год.

«Для нас нет приоритета в развитии отдельных территорий, мы работаем над тем, чтобы максимально полно раскрывать потенциал каждой ТОР Амурской области с учетом как данных ранее поручений, так и планов перспективного развития территорий», - подчеркнул глава корпорации.

По информации директора ООО «Управляющая компания «Амурская» (дочернее общество АО «КРДВ») Алексея Логинова, в соответствии со стратегией социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года сегодня в регионе выделяется сразу несколько ведущих отраслей экономики. Речь идет о строительном комплексе, нефтегазопереработке, энергетическом и горно-металлургическом направлениях, развитии космической отрасли и туристско-рекреационного потенциала. Важным звеном в развитии данных отраслей сегодня являются территории опережающего развития.

Так, на ТОР «Приамурская», основной специализацией которой являются производство пищевых продуктов, а также складское хозяйство, сегодня активно ведется наполнение ТОР резидентами, в долгосрочной перспективе на территории возможно создание транспортно-логистического кластера, сообщил руководитель ведомства,

«В настоящий момент инвестиционную деятельность на ТОР «Приамурская» ведут 9 резидентов, из них две компании - «ВКМ Бурея» и «Агрохим ДВ» уже запустили свои проекты. Это создание вагоноколесной мастерской и логистического комплекса хранения пестицидов и агрохимикатов, - рассказал Алексей Логинов. – Кроме того, в процессе подготовки документов для подачи заявки находятся еще семь потенциальных резидентов».

Помимо этого, важным звеном для развития экономики региона выступает и ТОР «Белогорск». В настоящее время инвестиционную деятельность здесь ведут 9 резидентов, рассказал руководитель управляющей компании.

«Мы видим высокую эффективность работы по данной ТОР. В частности, здесь фиксируется существенное превышение совокупных частных инвестиций над планируемыми при создании ТОР, - отметил докладчик. - Это связано, в том числе, с введением в эксплуатацию первой очереди производства одного из якорных резидентов ТОР - МЭЗ «Амурский». Сегодня предприятие производит пусконоладочные работы по запуску завода глубокой переработки сои, а также цеха модульного типа по производству кормов»

Наиболее же успешной среди остальных территорий сегодня является ТОР «Свободный». Эта ТОР включает в себя всего восемь резидентов, однако речь идет о наиболее крупных и значимых проектах среди всех других участков.

По словам директора УК «Амурская», совокупный инвестиционный объем проектов по данной ТОР сегодня превышает 1 трлн рублей и 4700 рабочих мест. Речь идет не только о газохимическом кластере, но и других компаниях.