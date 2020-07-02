Инвестор построит производственно-распределительный центр в ЗАО

Выдано разрешение на строительство производственно-распределительного центра с помещениями для низкотемпературной обработки и хранения продуктов питания на западе столицы, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Двухэтажное здание площадью 9,6 тыс. кв. метров возведут за счет инвестора на территории действующего складского комплекса на ул. Рябиновая, вл. 45 в районе Очаково-Матвеевское.

«Застройщик уже подал извещение о начале работ. Производственно-распределительный центр планируется построить до конца августа 2022 года», – сказал Олег Антосенко.

В здании разместится административно-бытовая часть, комплекс складских помещений высотой до семи метров, а также зоны загрузки. Для персонала оборудуют комнаты отдыха, приема пищи, раздевалки с душевой и санузлами, медкабинет и др. Также здесь установят современное инженерное оборудование.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Создадут площадки погрузки-разгрузки мало- и крупнотоннажного транспорта, появится парковка на 62 места. Въезд на территорию будет со стороны Рябиновой улицы.