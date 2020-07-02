Итоги заочного Совета директоров РусГидро

29 июня 2020 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.

***

Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2020 года, включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе программы комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов (ПКМ).

Объем финансирования инвестиционной программы ПАО «РусГидро» составил 5,2 млрд рублей, в том числе 3,7 млрд рублей по мероприятиям технического перевооружения и реконструкции.

Фактическая выработка электрической энергии ПАО «РусГидро» составила 123% от плана — 22,9 млрд кВт·ч. Значительный рост выработки ГЭС обусловлен рекордным притоком воды в водохранилища ГЭС на Волге и Каме в 1 квартале из-за аномально теплой зимы, а также увеличением притока воды в водохранилища ГЭС на Дальнем Востоке.

По итогам 1 квартала чистая прибыль ПАО «РусГидро» по российским стандартам финансовой отчетности составила 14,3 млрд рублей, что на 14% выше аналогичных показателей прошлого года. Показатель EBITDA увеличился на 25% до 24,4 млрд рублей. Выручка Общества по результатам 1 квартала 2020 года составила 34,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению с показателем прошлого года на 19%.

***

Совет директоров утвердил отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2020 года.

За указанный период ПАО «РусГидро» провело 818 закупочных процедур, при этом 100% конкурентных закупок проведены в электронном виде. Экономическая эффективность проведенных закупок — 556,19 млн руб.

***

Совет директоров утвердил отчет о выполнении плана по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2020 года, а также внес изменения в реестр непрофильных активов Общества.

В 1 квартале 2020 года ПАО «РусГидро» выполнило план по реализации непрофильных активов, сократив затраты на их содержание на 23,6 млн рублей в год.

В реестр непрофильных активов дополнительно включен ряд инфраструктурных объектов, не участвующих в производственной деятельности РусГидро.

Совет директоров также одобрил заключение договора безвозмездной передачи в собственность территориального управления Росимущества по Саратовской области автодорожного моста и двух автодорог, имеющих инфраструктурный характер и не задействованных в производственной деятельности.

***

Совет директоров рассмотрел и утвердил отчеты о деятельности комитетов при Совете директоров за 2019-2020 корпоративный год.

За отчетный период 6 комитетов провели 56 заседаний, 10 из которых очных, рассмотрен 151 вопрос.

***

Совет директоров одобрил сделки, проводимые для консолидации Группой РусГидро энергоактивов в Сахалинской области:

сделку по приобретению ПАО «РусГидро» у ПАО «НК «Роснефть» 7,68% акций ОАО «Сахалинская энергетическая компания» (СЭК);

внесение акций ОАО «СЭК» в уставный капитал АО «РАО ЭС Востока» в целях последующей консолидации на балансе ПАО «Сахалинэнерго» контрольного пакета акций ОАО «СЭК».

Сделка реализуется в рамках соглашения между ПАО «РусГидро», АО «РАО ЭС Востока» и Правительством Сахалинской области по консолидации энергетических активов региона на базе ПАО «Сахалинэнерго», подписанного в 2017 году. ОАО «СЭК» — заказчик-застройщик, ранее реализовавший инвестпроекты на территории Сахалинской области, в том числе строительство 4-й энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, а также сетевой инфраструктуры.

***

Совет директоров одобрил сделки по подготовительному этапу реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ Владивостокская ТЭЦ-2 включена в перечень объектов программы модернизации тепловой энергетики России. Инвестиционный проект реализуется на условиях гарантированной окупаемости и предусматривает проведение реконструкции части генерирующего оборудования и площадей станции, используемых для размещения указанного оборудования.

Реализация проекта будет осуществлена на балансе ПАО «РусГидро» с предварительным выкупом станции у АО «ДГК». В этой связи Советом директоров согласовано приобретение имущественного комплекса у АО «ДГК» по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, а также последующая схема эксплуатации станции после перехода права собственности к ПАО «РусГидро».

***

Совет директоров принял к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке по состоянию на 31.03.2020 года.

В настоящее время РусГидро завершает строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, завершило проектирование и технико-ценовой аудит первого этапа инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек — Билибино».

***

Совет директоров утвердил план мероприятий по переходу ПАО «РусГидро» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2019-2021 гг. в новой редакции и индикаторы эффективности реализации этих мероприятий.

***

Совет директоров принял отчет о совершенных дочерними хозяйственными обществами крупных сделках — внутригрупповых договорах аренды профильного имущества.

***

Совет директоров принял к сведению информацию о результатах оценки соответствия членов Совета директоров Вячеслава Пивоварова и Максима Быстрова критериям независимости, предусмотренным правилами листинга ПАО Московская Биржа, и признал их независимыми.